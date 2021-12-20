Нікітіна у спідньому станцювала стриптиз на сцені "Жіночого Кварталу", а її підтримала "мама"

Номер вийшов гарячим та кумедним водночас.

Під час останнього випуску "Жіночого Кварталу" його учасниця Катерина Нікітіна потішила глядачів у залі неочікуваним номером.

Як відомо, артистка професійно займається танцями на пілоні, тож не втратила нагоди продемонструвати свої вміння й на сцені гумористичного шоу. Так, на сцені "Кварталу" був номер, в рамках якого друзі влаштували хлопцю парубочий вечір. І, як це зазвичай буває на тких заходах, запросили стриптизерку. Її зіграла Нікітіна.

На сцені встановили пілон, на якому Катерина дуже вправно танцювала. Раптом на парубочому вечорі з'являється мама героїні Нікітіної, яку зіграла акторка Анастасія Оруджова.

instagram.com/nikitkinna

"Найкраща група підтримки для дівчини - це батьки. Навіть, якщо ти стриптизерка й танцюєш на парубоцькому вечорі", - таким текстом супроводжується цей номер.

Вийшло дійсно доволі кумедно. Так, мама захоплюється вміннями доньки та сварить її, що вона кидає білосніжний піджак на підлогу, мовляв, хто його пратиме. Також жінка хизується, що костюм доньки вона зробила власноруч: "Як вам її трусики? Не надто шлюшні? Катя каже, що шлюшні. Я сама зшила. В Інтернеті подивилася, там три нитки і готово - бум бум".

Повний випуск нового "Жіночого Кварталу" дивіться на YouTube.

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