Никитина в белье станцевала стриптиз на сцене "Женского Квартала", а ее поддержала "мама"

Никитина в белье станцевала стриптиз на сцене "Женского Квартала", а ее поддержала "мама"

Номер получился горячим и забавным.

Во время последнего выпуска "Женского Квартала" его участница Екатерина Никитина порадовала зрителей в зале неожиданным номером.

Как известно, артистка профессионально занимается танцами на пилоне, поэтому не упустила возможности продемонстрировать свои умения и на сцене юмористического шоу. Так, на сцене "Квартала" был номер, в рамках которого друзья устроили парню мальчишник. И, как это обычно бывает на таких мероприятиях, пригласили стриптизершу. Ее сыграла Никитина.

На сцене установили пилон, на котором Екатерина очень умело танцевала. Вдруг на мальчишнике появляется мама героини Никитиной, которую сыграла актриса Анастасия Оруджева.

instagram.com/nikitkinna

"Лучшая группа поддержки для девушки — это родители. Даже если ты стриптизерша и танцуешь на мальчишнике", — таким текстом сопровождается этот номер.

Получилось действительно довольно смешно. Так, мама восхищается умениями дочери и в то же время ругает ее, что она бросает белый пиджак на пол, мол, кто его будет стирать. Также женщина хвастается, что костюм дочери она сделала собственноручно: "Как вам ее трусики? Не слишком шлюшные? Катя говорит, что шлюшные. Я сама сшила. В Интернете посмотрела, там три нити и готово — бум бум".

Полный выпуск нового "Женского Квартала" смотрите на YouTube.

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