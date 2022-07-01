Україна виграла історичну медаль в синхронних стрибках у воду на ЧС-2022

Україна виграла історичну медаль в синхронних стрибках у воду на ЧС-2022

Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Софія Лискун завоювали "срібло" у змішаних змаганнях з 10-метрової платформи на чемпіонаті світу з водних видів спорту в угорському Будапешті.

Український дует показав другий результат - судді оцінили їхній виступ у 317.01 бала.

Олексій та Софія поступилися лише китайській парі Ю Дуан та Жень Цянь (341.16). Третіми стали Ділейні Шнелл та Карсон Тайлер з США (315.90).

Зазначимо, що це по-справжньому неймовірний успіх для наших юних стрибунів у воду, адже Олексію лише 16 років, а Софії - 20. Це перша медаль України на ЧС-2022 саме у стрибках у воду.

Також це перша нагорода у синхронних змішаних стрибках з 10-метрової платформи за всю історію виступів наших спортсменів на чемпіонатах світу.

Загалом це 13-те медаль в історії України на чемпіонатах світу зі стрибків у воду (2 золоті, 5 срібних, 6 бронзових).

Нагадаємо, Україна встановила історичний рекорд на чемпіонаті світу з артистичного плавання-2022.

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