Українець став бронзовим призером з ушу на Всесвітніх іграх-2022

Українські спортсмени не припиняють тішити уболівальників своїми успіхами на Всесвітніх іграх-2022, що тривають у Бірмінгемі (США).

У п'ятий день змагань українець Роман Рева став бронзовим призером з ушу в дисципліні Чан Цюань (одному з підрозділів Таолу-бою проти невидимого суперника).

Результат 29-річного киянина - 9.253 бала. Чемпіоном став індонезієць Едгар Хав'єр Марвело (9.533), "срібло" - у корейця Хасунг Лі (9.503).

Всесвітні ігри стартували 7 липня в Бірмінгемі (США). Вони триватимуть до 17 липня. Україну представляють 103 спортсменів у 19 дисциплінах.

Всесвітні ігри - це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до олімпійської програми, хоча й проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету.

Нагадаємо, що Україна виборола історичну медаль юніорського ЧС-2022 з веслування.

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