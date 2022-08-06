Український тенісист переміг росіянина та виграв парний турнір у Сербії

У п'ятницю, 6 серпня, відбувся парний фінал ф'ючерсу у Нові-Сад (Сербія), в якому переміг українсько-хорватський дует Олександр Овчаренко та Фран Нінчевич.

Український тенісист Олександр Овчаренко тріумфував на змаганнях у парному розряді на турнірі в Сербії.

У парі з хорватським тенісистом Франом Нінчевичем українець переміг у фіналі сербсько-російський дует Віктор Йович / Марат Шаріпов - - 7:5, 3:6, 11:9.

У п'ятницю, 5 серпня, Овчаренко не зміг продовжити матч у півфіналі одиночного розряду. До цього переможна серія українця складала 12 матчів, під час якої він виграв два трофеї у Словаччині.

Нагадаємо, що українські тенісистки Леся Цуренко, Марта Костюк та колишній тенісист Олександр Долгополов купили та передали одеським морпіхам позашляховик.

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