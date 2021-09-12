US Open: 18-річна британка сенсаційно виграла титул "Великого шолома"

Тенісистка підніметься зі 150 до 23 сходинки світового рейтингу WTA.
Британська тенісистка Емма Радукану в суботу, 11 вересня, перемогла канадку Лейлу Фернандес і виграла турнір "Великого шолома" US Open-2021 в жіночому одиночному розряді.
Про це повідомляє ВВС.
Фінальний поєдинок у Нью-Йорку завершився з рахунком 6:4, 6:3 на користь 18-річної спортсменки.
Зауважимо, що Радукану першою в історії дійшла до фіналу US Open, стартувавши з кваліфікації. У шести матчах основної сітки тенісистка не програла жодного сету.
Загалом перемога надала Радукану статус:
- першої британської жінки-переможниці у Флашинг-Медоуз з часів Вірджинії Вейд в 1968 році;
- першого кваліфаєра, який переміг у "Великому шоломі";
- наймолодшої чемпіонки "Великого шолома" серед жінок після Марії Шарапової на Вімблдоні в 2004 році;
- наймолодшої британки, яка виграла титул "Великого шолома";
- першої жінки, яка виграла US Open, не програвши жодного сету після Серени Вільямс в 2014 році.
Тенісистка отримає призовий фонд в 1,8 мільйона фунтів стерлінгів (2,4 млн доларів) і підніметься зі 150 до 23 сходинки світового рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Нагадаємо, що у минулому році на US Open перемогла японка Наомі Осака.