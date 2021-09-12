US Open: 18-річна британка сенсаційно виграла титул "Великого шолома"

Тенісистка підніметься зі 150 до 23 сходинки світового рейтингу WTA.

Британська тенісистка Емма Радукану в суботу, 11 вересня, перемогла канадку Лейлу Фернандес і виграла турнір "Великого шолома" US Open-2021 в жіночому одиночному розряді.

Про це повідомляє ВВС.

Фінальний поєдинок у Нью-Йорку завершився з рахунком 6:4, 6:3 на користь 18-річної спортсменки.

Зауважимо, що Радукану першою в історії дійшла до фіналу US Open, стартувавши з кваліфікації. У шести матчах основної сітки тенісистка не програла жодного сету.

Загалом перемога надала Радукану статус:

першої британської жінки-переможниці у Флашинг-Медоуз з часів Вірджинії Вейд в 1968 році;

першого кваліфаєра, який переміг у "Великому шоломі";

наймолодшої чемпіонки "Великого шолома" серед жінок після Марії Шарапової на Вімблдоні в 2004 році;

наймолодшої британки, яка виграла титул "Великого шолома";

першої жінки, яка виграла US Open, не програвши жодного сету після Серени Вільямс в 2014 році.

Тенісистка отримає призовий фонд в 1,8 мільйона фунтів стерлінгів (2,4 млн доларів) і підніметься зі 150 до 23 сходинки світового рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Нагадаємо, що у минулому році на US Open перемогла японка Наомі Осака.

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