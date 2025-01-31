Ястремська розгромила екстретю ракетку світу та вийшла до півфіналу турніру в Лінці

Українка "всуху" виграла другий сет у своєї суперниці.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№72 WTA) вийшла до півфіналу турніру WTA 500 в австрійському Лінці.

У чвертьфіналі 24-річна уродженка Одеси перемогла екстретю ракетку світу Марію Саккарі (№31 WTA) з Греції.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину і завершився тріумфом українки з рахунком 7:5, 6:0.

За проведений на корті час Ястремська один раз подала навиліт, зробила одну подвійну помилку та реалізувала 6 з 10 брейкпойнтів.

За вихід до фіналу Даяна позмагається з переможницею матчу між Кларою Таусон (Данія, №39 WTA) та "нейтральною" росіянкою Анною Блінковою (№83 WTA), яка у другому колі вибила українку Еліну Світоліну (6:4, 6:4).

Ястремська вперша за рік пробилася до півфіналу турніру WTA. Востаннє вона виходила до 1/2 фіналу на Australian Open-2024, де поступилася китаянці Чжен Ціньвень.

Читайте також:

Світоліна наблизилася до Костюк: WTA оновила рейтинг тенісисток після Australian Open-2025

Визначився чемпіон Australian Open-2025

Кривдниця Світоліної здолала білоруску Соболенко і стала переможницею Australian Open-2025