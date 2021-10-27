За крок від звільнення: "Манчестер Юнайтед" поставив перед Сульшером ультиматум

За крок від звільнення: "Манчестер Юнайтед" поставив перед Сульшером ультиматум

Доля норвежця визначиться в наступних трьох поєдинках.

Англійський "Манчестер Юнайтед" розмірковує над звільненням головного тренера клубу Уле Гуннара Сульшера.

Керівництво "манкуніанців" невдоволене результатами команди в нинішньому сезоні. МЮ не може виграти в чемпіонаті вже чотири поєдинок поспіль. Якщо ситуація не поліпшиться, то норвежець буде відправлений у відставку.

Як повідомляє The Telegraph, визначальними для Сульшера стануть три наступні матчі - з "Тоттенгемом" та "Манчестер Сіті" в АПЛ і "Аталантою" в Лізі чемпіонів.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, якщо Сульшера буде звільнено з МЮ, то його може замінити італійський фахівець Антоніо Конте. Екскерманич міланського "Інтера" зацікавлений повернутися до тренерської роботи в АПЛ, де в сезоні 2016/17 вигравав чемпіонський титул з "Челсі".

No meeting in the night for Man Utd board. They’ll decide final position in the next hours/days - Solskjær has always been protected so far #MUFC



Rumours about Antonio Conte ‘not considering’ Man Utd job were NOT true. But no official talks yet.



More: https://t.co/GWuyDk729j pic.twitter.com/mtGhQGrAnM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2021

Сульшер очолив "Манчестер Юнайтед" у 2018 році. Минулого сезону під його керівництвом "червоні дияволи" стали другими в АПЛ і дійшли до фіналу Ліги Європи, де в серії пенальті програли "Вільярреалу".

Після серії невтішних результатів МЮ відкотився на сьоме місце з 14 балами у своєму доробку. У суботу, 30 жовтня, Роналду і Ко спробують реабілітуватися перед фанатами у гостьовій грі чемпіонату зі "шпорами".

Читайте також: Фіаско Роналду на "Олд Траффорд": "Ліверпуль" принизив "Манчестер Юнайтед" у головній битві туру АПЛ

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання