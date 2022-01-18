Зимові Олімпійські ігри: історія перших змагань, програма та призери ігор

Перша зимова Олімпіада відбулася з 25 січня по 5 лютого 1924 року.

У п’ятницю, 4 лютого, в китайській столиці Пекіні розпочнуться Олімпійські ігри-2022.

ТСН Проспорт пропонує вам дізнатись, з чого все починалось та кому потрібно завдячувати проведенню цих змагань.

Історична довідка

25 січня 1924 року почались I зимові Олімпійські ігри, що проводилися як "Міжнародний спортивний тиждень з приводу VIII Олімпіади". Столицею проведення I Зимові Олімпійських ігор було обрано старовинний гірськолижний курорт Шамоні. Долина Шамоні розташована між масивом Монблана і масивом Егюй-Руж. Тут знаходиться один із найдовших спусків в Альпах — Біла долина.

Перед початком ігор було сумніви в їх успішному проведенні: організатори змагань не могли визначитися, чи прийматиме Шамоні спортивні змагання.

Тогочасний президент МОК П'єр де Кубертен зміг переконати в необхідності проведення зимових Олімпійських ігор. Впродовж 1921—1922 років він домігся створення комісії з організації зимових Ігор, в яку були включені представники Швеції, Французької республіки, Норвегії, Швейцарії та Канади, а потім наполіг на проведенні у 1924 році "Тижня зимового спорту" як засобу пропаганди майбутніх VIII літніх Олімпійських ігор у Парижі.

П'єр де Кубертен

На думку Кубертена, ігри повинні були стати показовим турніром з неолімпійських видів спорту. Щоб зробити програму ігор досить повною, з олімпійської програми VIII літніх Олімпійських ігор у Парижі були видалені хокей із шайбою і фігурне катання.

Для організаторів Ігор підсумки їх були плачевними. Незважаючи на запевнення президента МОК в тому, що змагання лижників і ковзанярів зберуть понад 30 тисяч глядачів, гроші за квитки (єдине на той час джерело доходу для організаторів) заплатили лише 10 044 особи – катастрофа для фінансистів. Проте в Шамоні МОК вдалося зробити головне: громадська думка позитивно сприйняла ідею зимових Ігор. У травні 1926 року в Лісабоні було вирішено провести в Сент-Моріці II зимові Ігри, а Тиждень зимового спорту перейменували на I зимову Олімпіаду – таким був результат важкої дипломатичної місії барона П'єра де Кубертена, чий геній подарував людству ще одне свято.

Церемонія відкриття

На церемонії відкриття Олімпійських ігор зі вступною промовою виступив мер міста Шамоні Жан Лавевр.

Офіційно відкрив Олімпійські ігри заступник секретаря Департаменту фізичного виховання Гастон Відаль. Він проголосив, що змагання організовані під егідою Міжнародного олімпійського комітету.

Участь у параді взяли делегації із 16 країн світу. Спортсмени з кожної делегації йшли в такому порядку: ковзанярі, фігуристи, лижники цивільні, військові лижники, хокеїсти, гравці в керлінг, бобслеїсти. Всі учасники змагань несли з собою своє спорядження (ковзани, лижі, ключки, боб, а також мітли — гравці керлінгу).

Делегація США

Олімпійський прапор, хоча і не був піднятий на центральному стадіоні, був присутній на змаганнях з бобслею і стрибків з трампліну, а також на п'єдесталі під час церемоній нагородження. Якраз саме ці моменти стали в 1926 році, на сесії МОК в Лісабоні, одними з вирішальних аргументів на користь обрання Шамоні містом-господарем проведення зимових Олімпійських ігор.

Програма змагань

Дисципліни, що були представлені Зимових Олімпійських іграх 1924:

Бобслей

Чоловіки — Четвірки

Лижне двоборство

Чоловіки — Індивідуальні

Лижні перегони

Чоловіки — Короткі перегони 18 км, Марафон 50 км

Стрибки з трампліна

Чоловіки — Великий трамплін

Хокей

Чоловіки — Командна першість

Ковзанярський спорт

Чоловіки — Дистанція 500 м, Дистанція 1500 м, Дистанція 5000 м, Дистанція 10000 м, Багатобоство

Фігурне катання

Чоловіки — Одиночне катання

Жінки — Одиночне катання

Мікс — Спортивні пари

Змагання військових патрулів

Чоловіки — Змагання військових патрулів

Керлінг

Чоловіки — Керлінг

Медальний залік та призери ігор

Найбільше медалей завоювали спортсмени Норвегії, які успішно виступили в змаганнях ковзанярів та лижників (перегони і стрибки з трампліна).

Першим переможцем перших в історії ЗОІ став американський ковзаняр Чарлі Джутроу, який виграв забіг на 500 м, а всі інші 14 нагород на льодовій доріжці завоювали норвежзькі та фінські спортсмени. Три золоті медалі виборов Клас Тунберг (Фінляндія): причому одну з них — в абсолютній першості, що присвоюється за сумою результатів, показаних на чотирьох різних дистанціях.

Ще одним тріумфатором Ігор став норвезький лижник Торлейф Геуг, який переміг на двох гоночних дистанціях і в лижному двоєборстві. Товариші по команді підтримали його: усі 4 комплекти нагород дісталися збірній Норвегії (за винятком однієї бронзової медалі).

Торлейф Геуг

Фігурист Гілліс Графстрем повторив свій успіх чотирирічної давності (на літніх Олімпійських іграх), знову ставши найкращим в одиночних змаганнях серед чоловіків.

У хокейному турнірі перемогла збірна команда Канади, представлена командою "Торонто Гренітс", яка виграла всі 5 матчів із загальним рахунком 110:3.

Особлива нагорода

5 лютого 1924 року під час церемонії закриття Ігор вперше вручалася почесна нагорода "Олімпійський приз за альпінізм", на яку були номіновані учасники Британської експедиції на Джомолунгму 1922 року, що досягли рекордної висоти під керівництвом бригадного генерала Чарльза Брюса. Одна медаль була видана для всієї команди, представленої альпіністами із Великобританії, Австралії, Індії та Непалу.

Учасники Британської експедиції на Джомолунгму 1922 року

Окрім командної вручалося ще 20 медалей, із них 7 — загиблим у лавині шерпам. Кожну з 13 нагород на церемонії особисто вручав альпіністам барон П'єр де Кубертен, який висловив надію, що одну з медалей вдасться доставити на вершину Евересту. Чарльз Брюс, який у цей час готував наступну експедицію, на церемонії в Шамоні був відсутній. Його заступник Едвард Лайл Стратт, що приймав медаль для Брюса, пообіцяв заслужити почесні нагороди і за чергове сходження. На жаль, ці мрії та плани не здійснилися.

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