Зимние Олимпийские игры: история первых соревнований, программа и призеры игр

Первая зимняя Олимпиада состоялась с 25 января по 5 февраля 1924 года.

В пятницу, 4 февраля, в китайской столице Пекине начнутся Олимпийские игры-2022.

ТСН Проспорт предлагает вам узнать, с чего все начиналось и кому нужно благодарить проведению этих соревнований.

Историческая справка

25 января 1924 года начались I зимние Олимпийские игры, проводившиеся как "Международная спортивная неделя по поводу VIII Олимпиады". Столицей проведения I Зимне Олимпийских игр был избран старинный горнолыжный курорт Шамони. Долина Шамони расположена между массивом Монблана и массивом Эгюй-Руж. Здесь находится один из самых длинных спусков в Альпах – Белая долина.

Перед началом игр были сомнения в их успешном проведении: организаторы соревнований не могли определиться, будет ли Шамони принимать спортивные соревнования.

В то время президент МОК Пьер де Кубертен смог убедить в необходимости проведения зимних Олимпийских игр. В течение 1921-1922 годов он добился создания комиссии по организации зимних Игр, в которую были включены представители Швеции, Французской республики, Норвегии, Швейцарии и Канады, а затем настоял на проведении в 1924 году "Недели зимнего спорта" как средства пропаганды будущих VIII летних Олимпийских игр в Париже.

Пьер де Кубертен

По мнению Кубертена, игры должны были стать показательным турниром по неолимпийским видам спорта. Чтобы сделать программу игр достаточно полной, из олимпийской программы VIII летних Олимпийских игр в Париже были удалены хоккей с шайбой и фигурное катание.

Для организаторов Игр итоги их были плачевными. Несмотря на заверения президента МОК в том, что соревнования лыжников и конькобежцев соберут более 30 тысяч зрителей, деньги за билеты (единственный в то время источник дохода для организаторов) заплатили только 10 044 человека – катастрофа для финансистов. Однако в Шамони МОК удалось сделать главное: общественное мнение положительно восприняло идею зимних Игр. В мае 1926 года в Лиссабоне было решено провести в Сент-Морике II зимние Игры, а "Неделю зимнего спорта" переименовали в I зимнюю Олимпиаду – таков был результат тяжелой дипломатической миссии барона Пьера де Кубертена, чей гений подарил человечеству еще один праздник.

Церемония открытия

На церемонии открытия Олимпийских игр со вступительной речью выступил мэр города Шамони Жан Лавевр.

Официально открыл Олимпийские игры заместитель секретаря Департамента физического воспитания Гастон Видаль. Он провозгласил, что соревнования организованы под эгидой Международного олимпийского комитета.

Участие в параде приняли делегации из 16 стран мира. Спортсмены из каждой делегации шли в таком порядке: конькобежцы, фигуристы, лыжники гражданские, военные лыжники, хоккеисты, игроки в керлинг, бобслеисты. Все участники соревнований несли с собой свое снаряжение (коньки, лыжи, клюшки, бобы, а также метлы – игроки керлинга).

Делегация США

Олимпийский флаг, хотя и не был поднят на центральном стадионе, присутствовал на соревнованиях по бобслею и прыжкам с трамплина, а также на пьедестале во время церемоний награждения. Именно эти моменты стали в 1926 году, на сессии МОК в Лиссабоне, одними из решающих аргументов в пользу избрания Шамони городом-хозяином проведения зимних Олимпийских игр.

Программа соревнований

Дисциплины, представленные на Зимних Олимпийских играх-1924:

Бобслей

Мужчины — Четверки

Лыжное двоеборье

Мужчины — Индивидуальные

Лыжные гонки

Мужчины — Короткая гонка 18 км, Марафон 50 км

Прыжки с трамплина

Мужчины — Большой трамплин

Хоккей

Мужчины — Командное первенство

Конькобежный спорт

Мужчины — Дистанция 500 м, Дистанция 1500 м, Дистанция 5000 м, Дистанция 10000 м

Фигурное катание

Мужчины — Одиночное катание

Женщины.

Микс — Спортивные пары

Соревнования военных патрулей

Мужчины — Соревнования военных патрулей

Керлинг

Мужчины — Кэрлинг

Медальный зачет и призеры игр

Больше всего медалей завоевали спортсмены Норвегии, успешно выступившие в соревнованиях конькобежцев и лыжников (гонки и прыжки с трамплина).

Первым победителем первых в истории ЗОИ стал американский конькобежец Чарли Джутроу, выигравший забег на 500 м, а все остальные 14 наград на ледовой дорожке завоевали норвежские и финские спортсмены. Три золотые медали завоевал Класс Тунберг (Финляндия): причем одну из них — в абсолютном первенстве, которое присваивается по сумме результатов, показанных на четырех разных дистанциях.

Еще одним триумфатором Игр стал норвежский лыжник Торлейф Геуг, победивший на двух гоночных дистанциях и в лыжном двоеборье. Товарищи по команде поддержали его: все четыре комплекта наград достались сборной Норвегии (за исключением одной бронзовой медали).

Торлейф Геуг

Фигурист Гиллис Графстрем повторил свой успех четырехлетней давности (на летних Олимпийских играх), снова став лучшим в одиночных соревнованиях среди мужчин.

В хоккейном турнире победила сборная команда Канады, представленная командой "Торонто Гренитс", выигравшая все 5 матчей с общим счетом 110:3.

Особая награда

5 февраля 1924 года во время церемонии закрытия Игр впервые вручалась почетная награда "Олимпийский приз за альпинизм", на которую были номинированы участники Британской экспедиции на Джомолунгму 1922 года, достигшие рекордной высоты под руководством бригадного генерала Чарльза Брю. Одна медаль была выдана всей команде, представленной альпинистами из Великобритании, Австралии, Индии и Непала.

Участники Британской экспедиции на Джомолунгму 1922

Кроме командной вручалось еще 20 медалей, из них 7 – погибшим в лавине шерпам. Каждую из 13 наград на церемонии лично вручал альпинистам барон Пьер де Кубертен, выразивший надежду, что одну из медалей удастся доставить на вершину Эвереста. Чарльз Брюс, готовивший в это время следующую экспедицию, на церемонии в Шамоне отсутствовал. Его заместитель Эдвард Лайл Стратт, принимавший медаль для Брюса, пообещал заслужить почетные награды и за очередное восхождение. К сожалению, эти мечты и планы не сбылись.

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