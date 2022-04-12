48-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

48-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро помогут нас привести к нашей цели.

Эзотерики считают, что карты Таро позволяют получить прямой ответ из нашего подсознания. Мол, у них записана вся жизнь человека. А эта закодированная информация может быть прочитана – все зависит от вас.

Карты Таро считают, что будущее не является роковым или четко определенным, а зависит от нас самих.

Что ж нас всех ждет 12 апреля 2022 в 48-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть карта Таро, которая относится к так называемым младшим арканам Таро, указывающим на более бытовые вещи и две из старших арканов, которые появляются в важных ситуациях, причем — в перевернутом положении.

Первая карта в нашем сегодняшнем расписании — "Правосудие" в перевернутом положении. Речь идет о том, что пора усвоить неприятные уроки и смириться с неизбежностью. Вы можете быть озлоблены и уязвимы.

Если "Правосудие" появилось в перевернутом положении, значит, вы что-то потеряете. Также аркан обозначает бюрократов, коррупционеров, а также человека, желающего устроить самосуд. Поэтому следует быть осторожным.

Следующая карта в расписании – это "Четверка кубков" в прямом положении.

Карта означает сложное психологическое состояние, когда есть много возможностей, но нет душевных сил для их реализации. Возможно, вы занимаетесь самокопанием, устали от людей и хотите побыть одному. Карта может символизировать неприятное событие, которое подорвало вашу самооценку или веру в окружение.

Также сейчас вы слишком холодны с партнером, вы не чувствуете счастья и вдохновения. Но чтобы изменить свою жизнь, необходимо действовать, а вы находитесь в больших сомнениях.

Текущее положение дел становится главным. Еще немного и у него не останется шанса выйти из него, поэтому нужно собраться с силами и разрешить ситуацию, которая вас удручает.

И завершает наше расписание "Умеренность" – тоже в перевернутой позиции. Эта карта указывает на отсутствие единства и баланса. Вы опрометчиво тратите свои силы, энергию, перестали себя контролировать и вам нужно восстановить этот навык.

Новые знания и опыт – все это будет довольно трудно.

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К тому же карта является предупреждением, что у вас очень много задач, требующих своего внимания одновременно. Вы не сможете их сделать, потому что просто не хватит энергии и времени. Главное не очень-то брать к сердцу свои неудачи.

Это символ препятствий, связанных с недостатком уравновешенности и гармонии. Перевернутая "Умеренность" в картах Таро говорит о неправильных взглядах на жизнь и неправильном подходе к людям.

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