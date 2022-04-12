48-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

48-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро допоможуть нас привести до нашої мети.

Езотерики вважають, що карти Таро дають можливість отримати пряму відповідь із нашої підсвідомості. Мовляв, у них записане все життя людини. А ця закодована інформація може бути прочитана - все залежить від вас.

Карти Таро вважають, що майбутнє не є рокованим чи чітко визначеним, а залежить від нас самих.

Що ж нас усіх чекає 12 квітня 2022 року у 48-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо карту Таро, яка належать до так званих молодших арканів Таро, що вказують на більш побутові речі та дві зі старших арканів, які з'являються у важливих ситуаціях, причому - у перевернутому положенні.

Перша карта у нашому сьогоднішньому розкладі - "Правосуддя" у перевернутому положенні. Йдеться про те, що настав час засвоїти неприємні уроки та змиритися з неминучістю. Ви можете бути озлоблені та уразливі.

Якщо "Правосуддя" з'явилося у перевернутому положенні, значить ви щось втратите. Також аркан позначає бюрократів, корупціонерів, а також людину, яка хоче влаштувати самосуд. Тому варто бути обережним.

Наступна карта у розкладі - це "Четвірка кубків" у прямому положенні.

Карта означає складний психологічний стан, коли є багато можливостей, але немає душевних сил для їхньої реалізації. Можливо, ви займаєтеся самокопанням, втомилися від людей і хочете побути на самоті. Карта може символізувати неприємну подію, яка підірвала вашу самооцінку або віру в оточення.

Також зараз ви надто холодні з партнером, ви не відчуваєте щастя та натхнення. Але щоб змінити своє життя, необхідно діяти, а ви перебуваєте у великих сумнівах.

Поточне положення справ стає основним. Ще трохи і в нього не залишиться шансу вийти з нього, тому потрібно зібратися з силами і розв'язати ситуацію, яка вас гнітить.

І завершує наш розклад "Помірність" - теж у перевернутій позиції. Ця карта свідчить про відсутність єдності та балансу. Ви необдумано витрачаєте свої сили, енергію, перестали себе контролювати і вам треба відновити цю навичку.

Нові знання та досвід – все це даватиметься досить важко.

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До того ж карта є попередженням, що у вас дуже багато завдань, які вимагатимуть своєї уваги одночасно. Ви не зможете їх зробити, тому що елементарно не вистачить енергії та часу. Головне не дуже брати до серця свої невдачі.

Це символ перешкод, пов'язаних із нестачею врівноваженості та гармонії. Перевернута "Поміркованість" у картах Таро говорить про неправильні погляди на життя та неправильний підхід до людей.

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