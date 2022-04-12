Грудне вигодовування в умовах війни: розкажи свою історію

Грудне молоко – це їжа, яка завжди з тобою.

Грудне вигодовування захищає малюка та дарує йому відчуття безпеки. Зараз як ніяк важливо продовжувати годувати та підтримувати імунітет вашої дитини.

Грудне молоко — це їжа для малюка, яка завжди з вами. У надзвичайних умовах війни це може врятувати життя.

ТСН.ua закликає українських мам розповісти про власний дослід годування грудьми. Так ми заохотимо чимало жінок годувати дітей та робити це правильно.

Чому це потрібно: через війну є нестабільне постачання сумішей, недостатній рівень гігієни та чимало стресів.

В умовах війни дуже важливо продовжувати годувати грудьми.

Грудне молоко – це їжа, яка завжди з тобою. Не потрібно шукати дитячі суміші, яких просто може не бути в доступності. Не потрібно шукати та кип’ятити воду для розведення суміші, шукати, де помити посуд, де підігріти суміш, де охолодити її для зберігання.

Грудне молоко – захист для малюка. Воно містить антитіла.

Годування грудьми заспокоює дитину та маму.

Також читайте Важливо як ніколи: в умовах війни грудне молоко може врятувати життя

Тому закликаємо мам-блогів (від 1000 підписників) розповісти про досвід годування грудьми та озвучити свою історію вигодовування, скажіть кодову фразу "Грудне молоко – це їжа, яка завжди з тобою" та поясніть, чому це важливо на основі інформації, яка викладена вище.

Позначайте ТСН. ua у сторіз й у постах та допомагайте іншим жінкам.

Зробимо грудне вигодовування популярним разом.

Читайте також: