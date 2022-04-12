Астрологічний прогноз на 12 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: тихий і спокійний день, коли розум бере гору над почуттями, спокій над емоціями, а врівноваженість над емоційністю. У такий час люди відчувають любов до навколишнього світу – природи, архітектури, мистецтва, людей. Тим, кому є що просити бога, астрологи рекомендують молитися: сьогодні всі молитви будуть почуті.

Символ дня: серце.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: блакитний, блакитний.

Щасливі камені дня: перламутр, рожеві перли, жовтий корал.

За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система.

Хвороби дня: девіз дня: "Спокій! Тільки спокій!". Надмірні емоційні навантаження можуть стати причиною серцево-судинних недуг, тому від них – зрозуміло, наскільки можна – краще відмовитися. Як і від хірургічних операцій – можливі лише невідкладні, без яких не можна обійтися.

Сни дня: сценарій снів цієї ночі покаже, що на підсвідомому рівні є для людини найважливішим

Афоризм дня: "Щастя благотворно для тіла, але тільки горе розвиває здібності духу" (Марсель Пруст).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали та обряди, що використовують магічну та цілющу силу води.

Табу дня: необхідно максимально обережно поводитися з водою: не підходити до водойм і навіть пити дрібними ковтками.

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