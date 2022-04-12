Астрологический прогноз на 12 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: тихий и спокойный день, когда разум берет верх над чувствами, спокойствие над эмоциями, а уравновешенность над эмоциональностью. В такое время люди испытывают любовь к окружающему их миру – природе, архитектуре, искусству, людям. Тем, кому есть о чем просить бога, астрологи рекомендуют молиться: сегодня все молитвы будут услышаны.

Символ дня: сердце.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый.

Счастливые камни дня: перламутр, розовый жемчуг, желтый коралл.

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: девиз дня: "Спокойствие! Только спокойствие!". Чрезмерные эмоциональные перегрузки могут стать причиной сердечно-сосудистых недугов, поэтому от них – разумеется, по возможности – лучше отказаться. Как и от хирургических операций – возможны только неотложные, без которых никак нельзя обойтись.

Сны дня: сценарий снов нынешней ночи покажет, что на подсознательном уровне является для человека самым важным

Афоризм дня: "Счастье благотворно для тела, но только горе развивает способности духа" (Марсель Пруст).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие магическую и целебную силу воды.

Табу дня: необходимо максимально осторожно обращаться с водой: не подходить к водоемам и даже пить мелкими глотками.

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