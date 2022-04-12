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Протидія дезінформації та фейкам під час війни: як виявити інтернет-бота

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Протидія дезінформації та фейкам під час війни: як виявити інтернет-бота

30 січня Міжнародний день без інтернету / Pexels

Зараз інформаційна безпека важлива як ніколи.

Центр протидії дезінформації при РНБО України та Офіс доброчесності НАЗК у рамках проєкту «Доброчесність онлайн» презентують першу серію мультфільму про протидію дезінформації та фейкам під час війни. 

Як виявити інтернет-бота: 

  • Ви точно зустрічали його хоча б раз у житті.
  • Він підкрадається тихо й підступно. 
  • З’являється в недоречному місці в недоречний час.
  • Поводиться дивно. 
  • Випробовує нервову систему на міцність.
  • Має цілі банди подібних собі дружків.
  • Живе в Мережі

"Зараз інформаційна безпека важлива як ніколи. Стоп інфотерор", - йдеться у повідомленні.

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