Протидія дезінформації та фейкам під час війни: як виявити інтернет-бота

Зараз інформаційна безпека важлива як ніколи.
Центр протидії дезінформації при РНБО України та Офіс доброчесності НАЗК у рамках проєкту «Доброчесність онлайн» презентують першу серію мультфільму про протидію дезінформації та фейкам під час війни.
Як виявити інтернет-бота:
- Ви точно зустрічали його хоча б раз у житті.
- Він підкрадається тихо й підступно.
- З’являється в недоречному місці в недоречний час.
- Поводиться дивно.
- Випробовує нервову систему на міцність.
- Має цілі банди подібних собі дружків.
- Живе в Мережі
"Зараз інформаційна безпека важлива як ніколи. Стоп інфотерор", - йдеться у повідомленні.
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