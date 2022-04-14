50-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро успокаивают в трудные минуты беспокойства.

Карты Таро изобретены многие столетия назад. Первое известное нам письменное описание колоды датируется четырнадцатым веком, однако можно предположить, что изобретены они были гораздо раньше. Если говорить коротко, то эти карты делятся на старшие арканы и младшие, старшие арканы – 22, а младшие делятся на своеобразные масти.

Гадание на картах Таро сейчас является самым распространенным способом гадания. Оно есть совокупность знаний, мастерства и интуитивных чувств нашего разума. С помощью него можно заглянуть как в возможно недалекое, так и далекое будущее, узнать прошлое, разобраться в любой сложной и запутанной жизненной ситуации.

Карты Таро не могут "угадать" точную дату смерти российского президента Владимира Путина или окончание войны, но могут указать на определенные энергии, которые будут властвовать в тот или иной день.

Что же нас всех ждет 14 апреля 2022, в 50-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть две карты Таро, которые относятся к так называемым младшим арканам Таро, указывающим на более бытовые вещи и одну из старших арканов, которые появляются в важных ситуациях.

Первая карта в нашем сегодняшнем расписании — "Туз пентаклей". Она считается едва ли не лучшей из всех младших арканов. "Туз пентаклей" в расписании – очень хороший знак вообще, он несет реальную удачу. Речь идет о начале чего-то нового, появлении новых ресурсов и приоритетов.

Туз в картах Таро расценивается как возможность нового опыта. В этом случае он говорит о большом количестве ресурсов, а материалистическая энергия "Туза пентаклей" помогает извлекать пользу из всего.

Он обозначает начало нового цикла. В более широком смысле он олицетворяет также удовлетворение и личные достижения. Это время, когда вы наконец-то начинаете пожинать плоды своих усилий.

Следующая карта в нашем расписании – "Двойка жезлов" в перевернутой позиции говорит о конкуренции. Укрепляйте свои позиции, так что вы справитесь с самыми сложными задачами. Проявляйте энтузиазм и активность, действуйте оперативно. Берегитесь лености и апатии, и обязательно прислушивайтесь к себе – выполняйте задачи призвания, а не нужды.

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Следует подумать о своих жизненных принципах и установках и определиться с выбором. Оцените свои способности. Нейтралитет сейчас не поможет, наступают времена, когда придется показать силу характера и высказаться или же принять непростое решение. Сначала может показаться, что вы потеряли в тупике, но это лишь временное состояние и у вас есть все шансы из него быстро выйти. Может быть усталость, но это – не финал.

Завершает наше нынешнее расписание карта "Четверка пентаклей". Эта карта означает достижение чего-то тяжелого труда. Эта карта указывает на то, что следует найти контроль над тем, что вас беспокоит. Карта символизирует защищенность, но человек при этом испытывает много тревоги, потому что боится потерять все нажитое. Много энергии сейчас идет на защиту и обеспечение безопасности.

Эта карта подсказывает, что необходимо найти энергию для выхода из сложных и запутанных ситуаций, удерживайте границы, укрепляйте положение, защищайтесь от внешней опасности. В то же время вы можете чувствовать себя в замкнутом круге, мол, везде, где вы делаете, везде натыкается на какие-то оговорки и неожиданные маленькие неприятности. Карта указывает столкновение с бюрократической системой и тяжбу по делам.

На самом деле у вас встала задача сохранить то, чем вы владеете. На устойчивость удовлетворения достигнута и направлена вся энергия человека. Добро планируйте свои действия, чтобы сохранить действующий порядок.

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