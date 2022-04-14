50-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

50-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро заспокоюють у важкі хвилини неспокою.

Карти Таро винайдено багато століть тому. Найперший відомий нам письмовий опис колоди датується чотирнадцятим століттям, проте можна припустити, що винайдені вони були набагато раніше. Якщо говорити коротко, то ці карти діляться на старші аркани та молодші, старших арканів – 22, а молодші діляться на своєрідні масті.

Ворожіння на картах Таро нині є найпоширенішим способом ворожіння. Воно є сукупністю знань, майстерності та інтуїтивних почуттів нашого розуму. За допомогою нього можна зазирнути як у ймовірне недалеке, так і далеке майбутнє, дізнатися минуле, розібратися в будь-якій складній та заплутаній життєвій ситуації.

Карти Таро не можуть "вгадати" точну дату смерті російського президента Володимира Путіна чи закінчення війни, але можуть вказати на певні енергії, які пануватимуть у той чи інший день.

Що ж на нас усіх чекає 14 квітня 2022 року, у 50-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо дві карти Таро, яка належать до так званих молодших арканів Таро, що вказують на більш побутові речі та одну зі старших арканів, які з'являються у важливих ситуаціях.

Перша карта у нашому сьогоднішньому розкладі - "Туз пентаклів". Вона вважається чи не найкращою з усіх молодших арканів. "Туз пентаклів" у розкладі – дуже добрий знак взагалі, він несе реальну удачу. Йдеться про початок чогось нового, появу нових ресурсів та пріоритетів.

Туз у картах Таро розцінюється як можливість нового досвіду. У цьому випадку він говорить про велику кількість ресурсів, а матеріалістична енергія "Туза пентаклів" допомагає отримувати користь з усього.

Він позначає початок нового циклу. У ширшому значенні він уособлює також задоволення та особисті досягнення. Це час, коли ви нарешті починаєте пожинати плоди своїх зусиль.

Наступна карта у нашому розкладі - "Двійка жезлів" у перевернутій позиції говорить про конкуренцію. Зміцнюйте свої позиції, так ви впораєтеся з найскладнішими завданнями. Виявляйте ентузіазм та активність, дійте оперативно. Бережіться лінощів і апатії, і обов'язково прислухайтеся до себе - виконуйте завдання покликання, а не потреби.

Також читайте Гороскоп на 14 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Варто подумати про свої життєві принципи та установки та визначитися з вибором. Оцініть свої можливості. Нейтралітет зараз не допоможе, настають часи, коли доведеться показати силу характеру і висловитися або ж прийняти непросте рішення. Спочатку може здасться, що ви втратили в глухому куті, але це лише тимчасовий стан і у вас є всі шанси з нього швидко вийти. Може бути втома, але це - не фінал.

Завершує наш нинішній розклад карта "Четвірка пентаклів". Ця карта означає досягнення чогось важкого працею. Ц Ця карта вказує на те, що слід знайти контроль над тим, що вас непокоїть. Карта символізує захищеність, але людина при цьому відчуває багато тривоги, тому що боїться втратити все нажите. Багато енергії нині йде на захист та забезпечення безпеки.

Ця карта підказує, що слід знайти енергію для виходу зі складних та заплутаних ситуацій, утримуйте кордони, зміцнюйте становище, захищайтеся від зовнішньої небезпеки. Водночас ви можете відчувати себе у замкнутому колі, мовляв, усюди де ви робите, скрізь натикається, на якісь застереження та несподівані маленькі неприємності. Карта вказує зіткнення з бюрократичною системою та тяганину у справах.

Насправді у вас постало завдання зберегти те, чим ви володієте. На стійкість задоволення досягнутим та спрямована вся енергія людини. Добряче плануйте свої дії, щоб зберегти чинний порядок.

Читайте також:

Як проявляють себе у стосунках представники різних знаків зодіаку – Астрологічний прогноз