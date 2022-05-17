83-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

83-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро становятся нематериальным основанием.

Карты Таро – это одна из огромного количества "лестниц", ведущая в глубины души. Также Таро пробуждает интуицию – это мост между холодной рациональностью интеллекта и мирами мистических фантазий.

Что же нас всех ждет 17 мая 2022, в 83-й день войны.

Начинает наш расклад карта Таро под названием "Паж мечей".

Эта карта говорит о важности ожидания, готовности к действиям, логике и остром разуме. Она подсказывает о важности мудрости, которая основана на опыте, четком планировании, поиске фактов, новых идей, честного взгляда на жизнь и молодости души.

Если появляется эта карта, следует быть готовыми к испытаниям судьбы. Они могут быть самыми разными, поэтому стоит ожидать любого решения ситуации. Вы можете логически выражать свои идеи и найти лучший выход из ситуации.

Эта карта говорит, что следует чаще демонстрировать силу своего ума. Также нужно здраво оценивать свои желания и смотреть на факты. Сейчас речь идет об испытаниях вашего интеллекта, предлагая решить трудные задачи. Необходимо открыть глаза, узреть истину, противодействовать ужасу. Поэтому учитесь и здраво мыслите. Уверенно смотрите в будущее.

Продолжает наш расклад карта Таро под названием "Девятка кубков".

Эта карта рассказывает об осуществлении желаний, эмоциональном удовольствии, чувственности и т.д. Ваши мечты скоро станут реальностью, если, конечно, приложить к этому усилия. Также речь идет о простых радостях жизни, веселой компании и нетерпимости к любым ограничениям. Не забывайте за ответственность за свои желания перед Вселенной.

Гордитесь своими достижениями, радуйтесь своему делу. Но будете осторожны – слишком долго греться в лучах собственной славы тоже не стоит. Помните о том, что зависть рождает образы, уничтожает любовь и заставляет завистников воспользоваться манипуляциями. Обращайте внимание и на другие точки зрения.

Сейчас все шансы Вселенной – на вашей стороне.

Завершает наш расклад карта Таро под названием "Туз мечей".

Эта карта рассказывает о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. "Туз мечей" подсказывает, что следует избавиться от иллюзий, понимать дальнейший путь, логически объяснять явления, объяснять, что хорошо, а что – плохо, столкнуться с реальностью, проанализировать мотивацию, проявлять изобретательность и остроту разума.

Сейчас что-то в вашей душе нуждается в выражении, например, желание выделиться из толпы или потребность в справедливости. Но понять, что именно нужно вам сейчас не так уж просто узнать. Также эта карта символизирует логику и уверенность в случае стычек с трудом жизни. Верьте себе, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и доверяйте своим возможностям.

Сейчас пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи и разочарований прошлого, поэтому иначе вы не сможете двигаться дальше. Задумайтесь об устойчивости, решительности и максимальной внутренней честности. Вам следует разрешить ситуацию и рассеять сомнения, чтобы дорога дальше была для вас открытой.

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