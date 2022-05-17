83-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

83-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро стають нематеріальною основою.

Карти Таро — це одна з величезної кількості "драбин", яка веде в глибини душі. Також Таро пробуджує інтуїцію — це міст поміж холодною раціональністю інтелекту і світами містичних фантазій.

Що ж на нас усіх чекає 17 травня 2022 року, у 83-й день війни.

Розпочинає наш розклад карта Таро під назвою "Паж мечів".

Ця карта говорить про важливість очікування, готовність до дій, логіку і гострий розум. Вона підказує про важливість мудрості, яка заснована на досвіді, чіткого планування, пошук фактів, нових ідей, чесного погляду на життя та молодості душі.

Якщо з'являється ця карта, то слід бути готовими до випробувань долі. Вони можуть бути найрізноманітнішими, тому варто очікувати будь-якого розв'язку ситуації. Ви можете логічно висловлювати свої ідеї та знайти найкращий вихід з певної ситуації.

Ця карта говорить, що варто частіше демонструвати силу свого розуму. Також потрібно тверезо оцінювати свої бажання та дивитися на факти. Зараз йдеться про випробування вашого інтелекту, пропонуючи розв'язати важкі завдання. Потрібно відкрити очі, побачити істину, протидіяти страху. Тому вчіться та тверезо мисліть. Впевнено дивіться у майбутнє.

Продовжує наш розклад карта Таро під назвою "Дев'ятка кубків".

Ця карта розповідає про здійснення бажань, емоційне задоволення, чуттєвість тощо. Ваші мрії незабаром стануть реальність, якщо, звісно, докласти до цього зусиль. Також йдеться про прості радощі життя, веселу компанію та нетерпимість до будь-яких обмежень. Не забувайте за відповідальність за свої бажання перед Всесвітом.

Пишайтеся своїми досягненнями, радійте своїй справі. Але будете обережними - занадто довго грітися у променях власної слави теж не варто. Пам'ятайте про те, що заздрість породжує образи, знищує любов і змушує заздрісників скористатися маніпуляціями. Звертайте увагу і на інші точки зору.

Зараз всі шанси Всесвіту - на вашому боці.

Завершує наш розклад карта Таро під назвою "Туз мечів".

Ця карта розповідає про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. "Туз мечів" підказує, що слід позбавитися від ілюзій, розуміти подальший шлях, логічно пояснювати явища, пояснювати, що добре, а що - погано, зіткнутися з реальністю, проаналізувати мотивацію, проявляти винахідливість та гостроту розуму.

Зараз щось у вашій душі потребує вираження, наприклад, бажання виділитися з натовпу або потреба у справедливості. Але зрозуміти, що саме потрібно вам зараз не так вже й просто дізнатися. Також ця карта символізує логіку і впевненість у разі сутичок із труднощами життя. Вірте собі, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готові до дій і довіряйте своїм можливостям.

Зараз настав час подивитися правді у вічі та відмовитися від гіркоти і розчарувань минулого, тому інакше ви не зможете рухатися далі. Замисліться про стійкість, рішучість та максимальну внутрішню чесність. Вам слід розв'язати ситуацію та розсіяти сумніви, щоб дорога далі була для вас відкритою.

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