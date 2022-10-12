Гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 октября 2022 года рассказывает, что Львам не стоит закапывать свой талант в землю, а Близнецам следует лучше работать.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 октября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Император"
Надо стать сильными. В отношениях продемонстрируйте надежность, а на работе профессионализм.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь вперед изо всех сил. В отношениях добавьте драйву. А на работе – смело продвигайтесь вперед.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Работайте и получите результат. На работе правильно расставляйте приоритеты. В отношениях ждите приятных сюрпризов.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Верховная жрица"
Прислушайтесь к интуиции. На работе слушайте голос сердца, а в отношениях не забывайте об инстинктах.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывайте свой талант в землю. На работе требуется больше отдачи. В отношениях нужно задуматься о будущем.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка жезлов"
Нужно защищать свое. На работе найдите единомышленников. А в отношениях – впереди немало вызовов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Императрица"
Ожидайте плоды своих действий. На работе в скором времени появятся плоды вашего проекта. В отношениях пора выходить на новый уровень.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король жезлов"
Нужно проявить свою мощь. В отношениях проявите зрелость. А на работе – эффективность.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Работайте над чувствами. В отношениях надейтесь на лучшее. На работе нужно прислушиваться к внутреннему голосу.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Следует уметь оценивать свои доходы и расходы. На работе необходимо выбрать одно направление. В отношениях не делайте больно второй половинке.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Звезда"
Прислушайтесь к сердцу. На работе действуйте активно. В отношениях не разрывайтесь, поймите, что вы хотите.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Девятка мечей"
Будет тяжело. В отношениях будут новые испытания. На работе двигайтесь вперед, не торопясь.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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