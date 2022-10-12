Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 12 октября

Дата публикации
Просмотры
423
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 12 октября

Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: свобода и раскрепощенность, которые свойственны людям в этот день, способны сыграть в ними злую шутку. Чтобы этого не произошло, желательно контролировать свое поведение и обдумывать слова, прежде чем из произнести. 

Символ дня: Виноградная гроздь. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, оранжевый. 

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, соколиный глаз, циркон, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: почки, эндокринные железы

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, скорее всего, будут длиться недолго, но их течение окажется острым, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются через три дня. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Афоризм дня: «Человек так устроен, что отдыхает от одной работы, лишь взявшись за другую» (Анатоль Франс). 

Ангел-хранитель дня: Доркан – делает человека добрым и романтичным. 

Магия и мистика дня: можно создавать амулеты и обереги, а также чистить украшения из благородных металлов.

Табу дня: депрессия станет плохой приметой и надолго отпугнут удачу – как личную, так и профессиональную. 

Читайте также:

"Мыслими я всегда дома": Даша Петрожицкая рассказала, как ей живется на новом месте и как помогает Украине

"Мыслими я всегда дома": Даша Петрожицкая рассказала, как ей живется на новом месте и как помогает Украине

Похожие темы:

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
423
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация