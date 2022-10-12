Астрологический прогноз на 12 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: свобода и раскрепощенность, которые свойственны людям в этот день, способны сыграть в ними злую шутку. Чтобы этого не произошло, желательно контролировать свое поведение и обдумывать слова, прежде чем из произнести.
Символ дня: Виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, оранжевый.
Счастливые камни дня: прозрачный аметист, соколиный глаз, циркон, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: почки, эндокринные железы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, скорее всего, будут длиться недолго, но их течение окажется острым, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются через три дня.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Афоризм дня: «Человек так устроен, что отдыхает от одной работы, лишь взявшись за другую» (Анатоль Франс).
Ангел-хранитель дня: Доркан – делает человека добрым и романтичным.
Магия и мистика дня: можно создавать амулеты и обереги, а также чистить украшения из благородных металлов.
Табу дня: депрессия станет плохой приметой и надолго отпугнут удачу – как личную, так и профессиональную.
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