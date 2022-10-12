Астрологический прогноз на 12 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: свобода и раскрепощенность, которые свойственны людям в этот день, способны сыграть в ними злую шутку. Чтобы этого не произошло, желательно контролировать свое поведение и обдумывать слова, прежде чем из произнести.

Символ дня: Виноградная гроздь.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, оранжевый.

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, соколиный глаз, циркон, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: почки, эндокринные железы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, скорее всего, будут длиться недолго, но их течение окажется острым, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются через три дня.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Афоризм дня: «Человек так устроен, что отдыхает от одной работы, лишь взявшись за другую» (Анатоль Франс).

Ангел-хранитель дня: Доркан – делает человека добрым и романтичным.

Магия и мистика дня: можно создавать амулеты и обереги, а также чистить украшения из благородных металлов.

Табу дня: депрессия станет плохой приметой и надолго отпугнут удачу – как личную, так и профессиональную.

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