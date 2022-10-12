Астрологічний прогноз на 12 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: свобода та розкутість, які властиві людям цього дня, здатні зіграти з ними злий жарт. Щоб цього не сталося, бажано контролювати свою поведінку і обмірковувати слова, перш ніж вимовити.

Символ дня: Виноградні грона.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, лимонний, помаранчевий.

Щасливі камені дня: прозорий аметист, око, циркон, обсидіан.

За якусь частину тіла відповідає: нирки, ендокринні залози.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, найімовірніше, триватимуть недовго, але їхній перебіг виявиться гострим, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і здійснюються через три дні.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Афоризм дня: «Людина така влаштована, що відпочиває від однієї роботи, лише взявшись за іншу» (Анатоль Франс).

Ангел-охоронець дня: Доркан – робить людину доброю та романтичною.

Магія та містика дня: можна створювати амулети та обереги, а також чистити прикраси з благородних металів.

Табу дня: депресія стане поганою прикметою і надовго відлякає успіх — як особистий, так і професійний.

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