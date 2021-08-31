Гороскоп на 31 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают достичь успеха.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 31 августа 2021 рассказывает, что Девам улыбаются звезды, а Ракам может быть больно.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 31 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Семерка кубков"
Следует выбрать одну цель. В отношениях не гонитесь за всем и сразу. На работе — лучше синица в руках, чем журавль в небе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Дурак"
Смело двигайтесь вперед, но смотрите под ноги. В отношениях действуйте осторожно. На работе можно начинать новый проект, но сильно его обдумайте.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Королева жезлов"
Покажите огонь, который кипит внутри вас. В отношениях попробуйте что-то новое. В движении по карьерной лестнице не стоит себя сдерживать.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди что-то новое. В постели продемонстрируйте свои лучшие умения. На работе стоит начать новый проект.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Пятерка кубков"
Возможно, будет больно от утрат. В отношениях возможно больной разочарование. В рабочих моментах остерегайтесь врагов.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Звезда"
Вам улыбаются звезды. В любви надейтесь на лучшее. В рабочих вопросах все должно наладиться.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Впереди — новые вызовы, но вы — справитесь. В отношениях мчитесь, что есть сил. В решении рабочих вопросов продемонстрируйте профессионализм.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Время задуматься о средствах. В любви проверьте партнера на жажду финансов. Обходите рабочих вызовов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Вы достигли немало, не упустите это. В отношениях не стоит проявлять значительный эгоизм. В рабочих вопросах возьмите паузу.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Солнце"
Это хорошая карта. Все складывается как нельзя лучше в отношениях. В движении по карьерной лестнице двигайтесь только вперед.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Семерка мечей"
Остерегайтесь проблем. В отношениях может быть больно. Действуйте осторожно на работе — вас окружают враги, их нужно найти.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не стоит себя нагружать сверх меры. В отношениях делите проблемы с вашей половинкой. В работе следует отдохнуть.
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