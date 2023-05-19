Новолуние 19 мая 2023 года: три сильных ритуала, которые стоит сделать

По эзотерическим учениям, новолуние является мощным временем для проведения ритуалов, способствующих развитию, трансформации и привлечению положительной энергии.

Вот три эзотерических ритуала, которые можно сделать во время новолуния:

Новолуние 19 мая 2023 года: ритуал наставления намерений

Зажгите свечу и поместите ее перед собой.

Закройте глаза, сосредоточьтесь и отпустите разум от лишних мыслей.

Подумайте о своих намерениях и желаниях на будущий месяц. Произнесите вслух или в молчании свои намерения, сформулируйте их как положительные и присутствуйте в форме достижимой реальности.

Посмотрите на свечу, визуализируйте, как ваши намерения сбываются и излучают положительную энергию

Поблагодарите вселенную и свое внутреннее "Я" за содействие в реализации намерений.

Завершите обряд, погасив свечу.

Новолуние 19 мая 2023 года: ритуал очищения и отпущения

Подготовьте себе спокойное место, где вы будете удобно.

Закройте глаза, сосредоточьтесь на своем дыхании и отпустите разум от дел и мыслей.

Представьте, что перед вами находится поток прозрачной воды.

Представьте, как вода мягко омывает ваше тело, очищая его от отрицательных энергий и созерцаете, как она смывается с вами.

Поблагодарите воду и вселенную за этот процесс очистки и отпуска.

Откройте глаза и услышьте заполняющую вас легкость и свежесть.

Новолуние 19 мая 2023 года: ритуал создания лунного амулета

Соберите материалы для создания амулета, такие как нити, камни, жемчуг, растительные элементы или другие предметы, которые вдохновляют мысль о месяце и его энергии.

Закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании, погружаясь во внутреннюю тишину.

Подумайте о качествах, которые вы хотели бы привнести в свою жизнь в следующем месяце: мир, любовь, уверенность, творчество и т.д.

Выберите предметы, которые символизируют эти качества и начните создавать амулет, сплетая нити, добавляя камни или другие предметы.

При создании амулета визуализируйте, как он наполняется энергией Новой Луны и положительными качествами, которые вы желаете привнести в свою жизнь.

После создания амулета держите его в своей руке и наложите на него свои намерения и желания.

Зачитайте мантру или произнесите слова благодарности за поддержку в реализации вашего намерения.

Разместите амулет на видимом месте, где вы будете его видеть, как, например, на вашем алтаре или вблизи вашей кровати.

Каждый раз, когда увидите свой амулет, сосредоточьтесь на нем и визуализируйте свои намерения и желания, которые вы вложили в него.

Эти ритуалы могут быть выполнены с соблюдением вашей личной веры и практик. Они помогут вам настроиться на положительную энергию новолуния, усиливают ваши намерения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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