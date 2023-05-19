Новолуние 19 мая 2023 года: три сильных ритуала, которые стоит сделать

По эзотерическим учениям, новолуние является мощным временем для проведения ритуалов, способствующих развитию, трансформации и привлечению положительной энергии.
Вот три эзотерических ритуала, которые можно сделать во время новолуния:
Новолуние 19 мая 2023 года: ритуал наставления намерений
- Зажгите свечу и поместите ее перед собой.
- Закройте глаза, сосредоточьтесь и отпустите разум от лишних мыслей.
- Подумайте о своих намерениях и желаниях на будущий месяц. Произнесите вслух или в молчании свои намерения, сформулируйте их как положительные и присутствуйте в форме достижимой реальности.
- Посмотрите на свечу, визуализируйте, как ваши намерения сбываются и излучают положительную энергию
- Поблагодарите вселенную и свое внутреннее "Я" за содействие в реализации намерений.
- Завершите обряд, погасив свечу.
Новолуние 19 мая 2023 года: ритуал очищения и отпущения
- Подготовьте себе спокойное место, где вы будете удобно.
- Закройте глаза, сосредоточьтесь на своем дыхании и отпустите разум от дел и мыслей.
- Представьте, что перед вами находится поток прозрачной воды.
- Представьте, как вода мягко омывает ваше тело, очищая его от отрицательных энергий и созерцаете, как она смывается с вами.
- Поблагодарите воду и вселенную за этот процесс очистки и отпуска.
- Откройте глаза и услышьте заполняющую вас легкость и свежесть.
Новолуние 19 мая 2023 года: ритуал создания лунного амулета
- Соберите материалы для создания амулета, такие как нити, камни, жемчуг, растительные элементы или другие предметы, которые вдохновляют мысль о месяце и его энергии.
- Закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании, погружаясь во внутреннюю тишину.
- Подумайте о качествах, которые вы хотели бы привнести в свою жизнь в следующем месяце: мир, любовь, уверенность, творчество и т.д.
- Выберите предметы, которые символизируют эти качества и начните создавать амулет, сплетая нити, добавляя камни или другие предметы.
- При создании амулета визуализируйте, как он наполняется энергией Новой Луны и положительными качествами, которые вы желаете привнести в свою жизнь.
- После создания амулета держите его в своей руке и наложите на него свои намерения и желания.
- Зачитайте мантру или произнесите слова благодарности за поддержку в реализации вашего намерения.
- Разместите амулет на видимом месте, где вы будете его видеть, как, например, на вашем алтаре или вблизи вашей кровати.
- Каждый раз, когда увидите свой амулет, сосредоточьтесь на нем и визуализируйте свои намерения и желания, которые вы вложили в него.
Эти ритуалы могут быть выполнены с соблюдением вашей личной веры и практик. Они помогут вам настроиться на положительную энергию новолуния, усиливают ваши намерения.
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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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