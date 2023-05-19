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Новолуние 19 мая 2023 года: три сильных ритуала, которые стоит сделать

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
3 мин
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Новолуние 19 мая 2023 года: три сильных ритуала, которые стоит сделать

Молодой человек — прекрасное время для ритуалов. / Фото: ТСН.ua

По эзотерическим учениям, новолуние является мощным временем для проведения ритуалов, способствующих развитию, трансформации и привлечению положительной энергии.

Вот три эзотерических ритуала, которые можно сделать во время новолуния:

Новолуние 19 мая 2023 года: ритуал наставления намерений

  • Зажгите свечу и поместите ее перед собой.
  • Закройте глаза, сосредоточьтесь и отпустите разум от лишних мыслей.
  • Подумайте о своих намерениях и желаниях на будущий месяц. Произнесите вслух или в молчании свои намерения, сформулируйте их как положительные и присутствуйте в форме достижимой реальности.
  • Посмотрите на свечу, визуализируйте, как ваши намерения сбываются и излучают положительную энергию
  • Поблагодарите вселенную и свое внутреннее "Я" за содействие в реализации намерений.
  • Завершите обряд, погасив свечу.

Новолуние 19 мая 2023 года: ритуал очищения и отпущения

  • Подготовьте себе спокойное место, где вы будете удобно.
  • Закройте глаза, сосредоточьтесь на своем дыхании и отпустите разум от дел и мыслей.
  • Представьте, что перед вами находится поток прозрачной воды.
  • Представьте, как вода мягко омывает ваше тело, очищая его от отрицательных энергий и созерцаете, как она смывается с вами.
  • Поблагодарите воду и вселенную за этот процесс очистки и отпуска.
  • Откройте глаза и услышьте заполняющую вас легкость и свежесть.

Новолуние 19 мая 2023 года: ритуал создания лунного амулета

  • Соберите материалы для создания амулета, такие как нити, камни, жемчуг, растительные элементы или другие предметы, которые вдохновляют мысль о месяце и его энергии.
  • Закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании, погружаясь во внутреннюю тишину.
  • Подумайте о качествах, которые вы хотели бы привнести в свою жизнь в следующем месяце: мир, любовь, уверенность, творчество и т.д.
  • Выберите предметы, которые символизируют эти качества и начните создавать амулет, сплетая нити, добавляя камни или другие предметы.
  • При создании амулета визуализируйте, как он наполняется энергией Новой Луны и положительными качествами, которые вы желаете привнести в свою жизнь.
  • После создания амулета держите его в своей руке и наложите на него свои намерения и желания.
  • Зачитайте мантру или произнесите слова благодарности за поддержку в реализации вашего намерения.
  • Разместите амулет на видимом месте, где вы будете его видеть, как, например, на вашем алтаре или вблизи вашей кровати.
  • Каждый раз, когда увидите свой амулет, сосредоточьтесь на нем и визуализируйте свои намерения и желания, которые вы вложили в него.

Эти ритуалы могут быть выполнены с соблюдением вашей личной веры и практик. Они помогут вам настроиться на положительную энергию новолуния, усиливают ваши намерения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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Дата публикации
Просмотры
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