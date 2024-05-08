Новолуние 8 мая 2024: гороскоп для всех знаков зодиака

Обратите внимание на гороскоп во время новолуния.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на период новолуния 8 мая 2024 года рассказывает, что Скорпионам нужно искать баланс, а Близнецам можно раствориться в чувствах.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на период новолуния 8 мая 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Отшельник"

Пора погрузиться в аскезу. В отношениях сделайте паузу, а на работе лучше взять отгул на этот день.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Туз жезлов"

Проявите свой огонь. В любви продемонстрируйте фантазию, а в движении по карьерной лестнице стоит быть активной.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз кубков"

Растворитесь в чувствах. Наслаждайтесь отношениями. А на работе лучше могут вам только помешать.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка мечей"

Ищите покой. В отношениях попробуйте расслабиться. На работе найдите место для релакса в течение дня.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Императрица"

Ваша деятельность принесет плоды. В отношениях следует перейти на новый уровень. А на работе лучше юридически узаконить отношения.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Ожидайте награду. В отношениях ждите приятных сюрпризов. А на работе можно просить о премии.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Двигайтесь и не сдерживайте себя. В отношениях не раните своим сарказмом партнера. А на работе придется прорубать себе дорогу.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Маг"

Ищите баланс. В отношениях найдите золотую середину. На работе овладейте новыми навыками.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Тройка кубков"

Следует праздновать даже маленькие победы. В отношениях вспомните, когда вы последний раз были на свидании.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Смерть"

Время перемен наступило. В отношениях ждите финиша. На работе начинайте искать другие варианты работы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Восемь пентаклай"

Работайте и получите достойный результат. В отношениях ожидайте улучшения. А на работе – вознаграждения за свой труд.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж жезлов"

Зажигайте человеческие сердца. В отношениях старайтесь чего-нибудь нового. А на работе начните новый проект.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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