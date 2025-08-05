Оракул Ленорман на 4–10 августа 2025 года для всех знаков зодиака

Оракул Ленорман / © ТСН

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Оракул Ленорман — это колода из 36 символических карт, раскрывающих скрытые тенденции и возможности. Прогноз на 4–10 августа 2025 года покажет, что следует учесть каждому знаку, чтобы использовать энергию недели на максимум.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Недельный прогноз для всех знаков зодиака

Овен — "Ключ"

Неделя открытий и решение сложных вопросов. Вы получите доступ к новым возможностям, которые помогут выйти на другой уровень.

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Телец — "Башня"

Пора действовать стратегически. Работайте над укреплением своего статуса и будьте внимательны к формальным вопросам и документам.

Близнецы — "Письмо"

Важные новости или приглашения могут изменить ваши планы. Следите за сообщениями и электронной почтой.

Рак — "Букет"

Неделя приятных сюрпризов и теплых встреч. Удачное время для романтики и благодарности.

Лев — "Солнце"

Успех, признание и подъем энергии. Прекрасный период для самопрезентации и реализации амбициозных идей.

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Дева — "Аист"

Время обновления. Возможны изменения в работе, быту или личной жизни, которые принесут позитив.

Весы — "Лилии"

Неделя внутренней гармонии и покоя. Хорошо подходит для обновления ресурсов и построения доверительных отношений.

Скорпион — "Коса"

Возможны внезапные изменения или завершение определенного этапа. Отбросьте лишнее, чтобы двигаться дальше.

Стрелец — "Перекресток"

Перед вами откроется несколько вариантов развития событий. Выберите тот, что отвечает вашим подлинным желаниям.

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Козерог — "Медведь"

Время укрепления позиций и получения поддержки от влиятельных людей.

Водолей — "Сад"

Социальная активность принесет новейшие знакомства и идеи. Следует быть открытыми к сотрудничеству.

Рыбы — "Сердце"

Неделя любви и эмоциональной теплоты. Хорошо подходит для романтических свиданий и гармонизации отношений.

Период с 4 по 10 августа 2025 года – это сочетание движения, выбора и внутреннего роста. Для одних знаков это время станет стартом новых дел, для других моментом завершения старых этапов. Главное — действовать осознанно и использовать возможности, предоставляемые Вселенной.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.