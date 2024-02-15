Растущая Луна 11-23 февраля 2024 года: что стоит сделать

Растущая Луна часто рассматривается с эзотерической точки зрения как время поддержки и усиления положительных изменений и намерений. Вот несколько советов, которые могут вам быть полезны:

Создавайте положительные намерения: Определите свои цели и желания и высказывайте их во время растущей Луны. Направляйте свою энергию на достижение положительных результатов. Медитация и визуализация: Используйте этот период для медитации и визуализации своих мечтаний. Сосредоточьтесь на своих целях и ощущайте радость и успех, если они уже сбываются. Ритуалы или обряды Некоторые люди используют это время для проведения особых ритуалов или обрядов, отвечающих их потребностям и верованиям. Зарядка кристаллами: Если вы верите в энергию кристаллов, можно размещать их на окнах или под растущей Луной для зарядки положительной энергией. Проведение времени на природе: Совершите прогулку или проведите время на свежем воздухе во время растущей Луны. Это может помочь вам подключиться к природной энергии.

Важно помнить, что каждый человек имеет свой подход к эзотерическим практикам, и выбор конкретных действий зависит от ваших верований и целей.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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