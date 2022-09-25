Таропрогноз 26 сентября-2 октября: что карты нам предвещают

Карты Таро сейчас привычное явление в нашей жизни. Но еще несколько десятилетий назад они воспринимались как инструмент дьявола. Интересно, что величайшая ирония состоит в том, что на картах Таро рядом с языческими символами есть немало и христианских изображений. В общем, изучать, что же нарисовано на картах Таро и какое содержание за этим скрывается, — можно годами.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Шестерка жезлов"

Это – карта победы. Она свидетельствует о гордости, наградах и признании. Вы окажетесь в центре внимания и услышите хорошие новости. Хотя и не исключено, что вас заполнит желание всех подстраивать под себя.

Это – карта абсолютного триумфа. Также она подсказывает, что не стоит заниматься самолюбованием, иначе вы скоро упадете с вершины. Добавьте немного смирения, но не отступайте со своих позиций. Внимательно смотрите вперед, потому что любое дело может быть опасным. Подтвердит свое право быть первым. Но будьте осторожны, ведь гордость может мешать вам смотреть правде в глаза.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Восьмерка жезлов"

Эта карта сообщает о желании двигаться вперед, действие, новости, возможности. Речь идет о выборе приоритетов, разъяснении своих намерений, стремительных действиях, получении важного сообщения, быстром развитии, изменении решений, неопределенности ситуации и понимании ее сущности.

"Восьмерка жезлов" символизирует незаконченное движение. Эта карта подсказывает обратить внимание на интуитивные идеи и внутренние движения, вызванные реакцией на определенное событие.

Пора определить, что вы хотите делать дальше. Также следует понять правильны ли ваши действия в тот или иной момент. Сейчас необходимы скорые и решительные действия. Добиться желаемого можно только ими.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Пятерка мечей"

Эта карта повествует о завоевании, поражении, ненужной победе, признании пределов своих возможностей, конфликте интересов. Эта карта сообщает о безнадежной ситуации, желании думать только о себе, ощущении поражения, враждебном отношении.

Эта карта подсказывает, что следует уяснить пределы собственных возможностей и понять, почему случаются поражения в вашей жизни. Сейчас нужно задуматься о собственной выгоде. Не стоит и лгать самому себе.

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Чтобы там не произошло, вы можете столкнуться с враждебным окружением и вступить в борьбу с неизвестным концом, которая позволит вам увидеть, что другие люди тоже ограничены в своих возможностях, как и вы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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