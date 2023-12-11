Таропрогноз на 11-17 декабря 2023: что карты нам предвещают

Во времена вызовов растет интерес людей к магическим искусствам, ведь есть надежда, что карты Таро или руны смогут предсказать судьбу. Однако ни карты, ни астрология сейчас не могут сказать ни дату окончания войны, ни время смерти российского президента Владимира Путина, потому что они работают на индивидуальном, а не глобальном уровне. Карты Таро показывают не будущее, а самое вероятное будущее, поэтому, как говорится, у Бога нет других рук, кроме ваших.

Для того чтобы узнать больше ответов о будущем, читайте таропрогноз на неделю от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Десятка жезлов"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть малым тайнам карт Таро, рассказывает о тяжелой ноше и желании перезагрузки. Также эта карта относится к масти Таро жезлов и связана с огнем. Это связано со смелостью, движением вперед и желанием развития.

Вы словно несете чемодан без ручки, — тянуть дальше тяжело, а выбросить — жалко. Сейчас вы зациклились на слишком большой ответственности в отношениях и желании нравиться всем. Не стоит распыляться на всех. Также не нужно повиноваться в том, что только вы виноваты в сложившейся ситуации.

Расширьте свое мышление. Прекратите быть в любви "рабочей лошадкой". Осознайте, что происходит в ваших отношениях. Измените свое отношение к жизни. Не упускайте вашу цель.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Мир"

Эта карта сообщает о завершенности, удовлетворении, свободе, освобождении от страхов. Она свидетельствует о награде за тяжелый труд, счастливое завершение хода событий, внутреннее спокойствие, которое будет защитой от жизненных вызовов, начало нового дела, которое принесет плоды в будущем.

Эта карта – очень положительная. Она говорит, что пора осознавать себя, свои возможности и полностью брать ответственность за свою жизнь. Сейчас вы пришли к согласию с собой и окружением и получили представление о своих внутренних ценностях. Сейчас у вас есть шанс получить хорошую работу. Какую бы цену ни пришлось заплатить, вы знаете, что следует двигаться к своей цели, не оглядываясь на другие возможности.

Вы должны задать себе следующие вопросы: "На что вы действительно способны?", "Кто вы есть?", "Что нужно сделать, чтобы пробудить свой потенциал?" и двигаться дальше.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о значительных достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Возможно, вы получите серьезный жизненный выигрыш, получите контроль над ситуацией, добьетесь финансовой и материальной безопасности, поэтому стоит начать наслаждаться жизнью, ведь впереди – изменения к лучшему.

Сейчас следует поймать успех за хвост и надеяться на умение извлекать выгоду. Достигнув немалого в работе, вы чувствуете радость и независимость.

Вы научились контролировать свои сомнения и страхи. Сейчас вы свободны в своем выборе делать что угодно. Но помните и то, что вы – ответственны за свои поступки.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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