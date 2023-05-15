Таропрогноз на 15-21 мая 2023: что карты нам предвещают

Издавна люди хотят узнать свое будущее, а потому во всех культурах мира есть немало способов для этого. Среди самых популярных форм узнать свое будущее или заняться самоанализом ведущее место занимают карты Таро.

Карты Таро помогают облегчить наше движение жизнью, поэтому узнайте больше о грядущей неделе – 15-21 мая 2023 года в таропрогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Отшельник"

Эта карта говорит о том, что, несмотря на то, живете ли вы вместе с партнером, или сейчас одиноки, стоит для начала научиться доверять самому себе и своим ощущениям. Создайте границы в своих отношениях с окружающими и не позволяйте другим навязывать те модели поведения, которые вам не по душе.

В это кризисное время для того, чтобы научиться быть с другими, нужно прежде всего овладеть искусством одиночества. Речь идет не об одиночестве, а о том, что следует уединяться, отступать, молчать, анализировать собственные чувства и чувства для того, чтобы найти силы затем двигаться вперед.

Поразмышляйте над тем, когда вы последний раз молчали и просто наблюдали за происходящим. Не стоит сейчас суетиться, как муха в кипятке, остановитесь и выдохните. В тишине соберитесь с мыслями о том, что делать дальше. Для того чтобы ясно увидеть свой путь, вам понадобится немного времени, при этом вам следует оставаться верным себе.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Четверка мечей"

Пора отдохнуть. Подумайте, что поможет вам расслабиться, чтобы иметь силы для работы и движения по карьерной лестнице. Иногда какие-то новации лучше отложить до лучших времен. Смиритесь с тем, что на работе будет торможение, а возможно что-то придется "заморозить".

Берите паузу, жалейте себя, пока не наберетесь сил. А иногда просто ничего не делайте. Относитесь к себе мягко и с любовью, потому что истощенные вы все равно ничего не сделаете. Вам нужно восстановить свои ресурсы, в том числе моральные, чтобы двигаться дальше.

В жизни есть дни, которые нужно просто пережить, то ведите себя спокойно и ожидайте, что подарит вам тишина.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Иерофант"

Эта карта Таро, которая принадлежит к старшим арканам, т.е.

Иногда вам понадобится поддержка более опытного человека, а чтобы планы воплотились в жизнь, следует не цепляться вовсю за прошлое. Изменения смогут улучшить вашу жизнь.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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