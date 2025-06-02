Таропрогноз на 2-8 июня 2025: что карты нам предвещают

Карты Таро / © ТСН.ua

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Карты Таро позволяют узнать, что же вы действительно ощущаете, преодолеть собственные страхи и вызовы, задуматься над прошлым и заглянуть в вероятное будущее. Поэтому эзотерик Елена Кузьмич подготовила для вас прогноз по картам Таро на ближайшую неделю.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Тройка кубков"

Эта карта говорит о дружбе, командном духе и плодородии. Она свидетельствует о том, что отношения следует расценивать не только как секс, но и дружбу. Вам следует стать единомышленниками и партнерами с вашей второй половинкой.

Также эта карта повествует и о том, что свои чувства следует распределять с друзьями. Она говорит, что следует научиться делиться своими радостями и оптимизмом с другими. Сосредоточьтесь на эмпатии.

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Пора строить совместные планы с партнером, делиться душевной гармонией и обновленными чувствами.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Туз мечей"

Эта карта рассказывает о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. "Туз мечей" подсказывает, что следует избавиться от иллюзий, понимать дальнейший путь, логически объяснять явления, объяснять, что хорошо, а что плохо, столкнуться с реальностью, проанализировать мотивацию, проявлять изобретательность и остроту разума.

Сейчас что-то в вашей душе нуждается в выражении, например, желание выделиться из толпы или потребность в справедливости. Но понять, что именно нужно вам сейчас не так уж просто узнать. Также эта карта символизирует логику и уверенность в случае стычек с трудом жизни. Верьте себе, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и доверяйте своим возможностям.

Сейчас пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи и разочарований прошлого, поэтому иначе вы не сможете двигаться дальше. Задумайтесь об устойчивости, решительности и максимальной внутренней честности. Вам следует разрешить ситуацию и рассеять сомнения, чтобы дорога дальше была для вас открытой.

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Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о значительных достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Возможно, вы получите серьезный жизненный выигрыш, получите контроль над ситуацией, добьетесь финансовой и материальной безопасности, поэтому стоит начать наслаждаться жизнью, ведь впереди – изменения к лучшему.

Сейчас стоит поймать успех за хвост и надеяться на умение извлекать выгоду. Достигнув немалого в работе, вы чувствуете радость и независимость.

Вы научились контролировать свои сомнения и страхи. Сейчас вы свободны в своем выборе делать что угодно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.

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Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .