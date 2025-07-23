Таропрогноз на 21-27 июля 2025: что карты нам предвещают

Карты Таро / © ТСН.ua

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Карты Таро, появившиеся несколько веков назад, уже завоевали многочисленных поклонников среди разных слоев общества. Они озвучивают своеобразные подсказки судьбы и предупреждения, но прислушиваться ли к ним - решает сам человек.

Сейчас существует несколько тысяч видов карт Таро, поэтому вы легко сможете их приобрести, если пожелаете овладеть этим искусством.

Предлагаем узнать, что ожидает вас с помощью тарологического прогноза на неделю от мастера Таро Елены Кузьмич.

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Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Тройка жезлов"

Эта карта рассказывает об исследованиях, экспансии и достижениях новых вершин. Она намекает, что, для того чтобы улучшить отношения, следует быть уверенным в следующем дне. Ищите что-то новое в вашем партнере или партнерше, увлекайтесь им или им. Умейте действовать, но знайте, когда нужна пауза.

Попытайтесь в течение этой недели отнестись к отношениям как к новому происшествию. Также ясно осознайте свое намерение в любовных перипетиях. Не забывайте о творчестве в отношениях – попробуйте удивить вторую половинку. Представьте, что вы стоите на вершине и смотрите свои владения, мол, что еще стоит добавить. Но также стоит задуматься и о том, что мешает развитию ваших отношений.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Шестерка кубков"

Эта карта Таро свидетельствует о ностальгии, связи с друзьями и определенной инфантильности. Для того чтобы успешно двигаться дальше признайте своего внутреннего ребенка. Положительно относитесь к жизни, переставайте ностальгировать по прошлому, помни о наивности и простодушии, примирении и игривости.

Нужно найти юношеский максимализм, давно потерянный на жизненном пути. Не живите прошлым. Прекратите полагать, что не стоит брать ответственность за свой выбор. Эта карта предполагает положительное отношение к другим людям, щедрость и свои наилучшие намерения.

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В то же время, не следует цинично напоминать себе, что кроме великодушия и всепрощения, но в жизни есть еще злоба, ненависть и насилие.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка жезлов"

Эта карта Таро свидетельствует о готовности, защите, силе и осознании. Она сообщает о вашем ощущении беззащитности, построении "стен на всякий случай", напоминании о прошлых неудачах. В то же время она говорит о развитии силы, заботе о будущем, развитии силы через самосознание, готовность ко всему, настойчивость и подозрительность к чужим действиям.

"Девятка жезлов" сообщает и о том, какой бы период ни подходил в вашей жизни к завершению, вы готовы двигаться дальше. Научитесь видеть свои сильные и слабые стороны, признавать свои недостатки и понимать свой потенциал, чувствительно реагировать на текущие события и преодолевать все трудности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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