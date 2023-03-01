Таропрогноз на март 2023: что карты нам предвещают

Картами Таро уже никого не удивишь. Этот инструмент для гадания все чаще появляется на Instagram-страницах известных блоггеров, одновременно открещивающихся от Таро как от магической системы. Несмотря на это Таро в течение последнего столетия еще до появления Сети стало самым популярным средством хоть немного заглянуть в будущее.

Поэтому читайте детали в таропрогнозе в месяц от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца "Пятерка жезлов"

Эта карта свидетельствует о соперничестве, мелких неприятностях и вызовах. Она говорит о пустых спорах, пробе сил, уступках сопернику, плохой самозащите. В общем, это тот период, когда окружение пытается навязать вам свое мнение.

"Пятерка жезлов" показывает, что идет какая-то борьба и неизвестно, кто выйдет из нее победителем. Возможно, вам придется бороться со своими чувствами, а может быть, в отношениях.

Мелкие в поведении вашего партнера или партнерши могут вас раздражать и вам может казаться, что весь мир против вас, однако это лишь иллюзия. Также нужно задуматься, возможно, то, к чему вы так стремитесь, на самом деле не истина вашей цели. Пора остановить борьбу с собой и выбрать правильные приоритеты. Начните поиск гармонии в вашей жизни.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца "Паж жезлов"

Эта карта рассказывает о желании пойти в новом направлении, творческом энтузиазме и проверке своих сил. Если в расписании появляется эта карта, то пришло время начать новое дело, исследовать все открывающиеся перед вами возможности и получить вдохновение от открывающихся перед вами перспектив.

Однако следует быть осторожными, из-за новых идей вы можете забыть о родных и близких, которым вы раньше доверяли. Также сначала нужно закончить "хвосты", отдохнуть, а потом уже браться за что-нибудь новое.

Карта говорит и о том, что чем больше вы сил и вдохновения вложите в новое дело, тем большего успеха вы добьетесь.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Тройка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о профессионализме, работе в команде и тщательном планировании. Она рассказывает о профессиональном росте, получении материальных благ, разумной стратегии и осознании мастерства.

Вас ждет успех, но возможен только как результат планирования и хорошей работы в команде. Поэтому следует начать доверять единомышленникам. Для успеха следует объединиться с другими людьми. Сконцентрируйтесь на своих знаниях и навыках.

Однако не стоит слишком обращать внимание на детали, чтобы не потерять основу мнения. Создайте правильную атмосферу и организуйте все для результата.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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