Таропрогноз на березень 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють більше зрозуміти про свої вчинки.

Картами Таро уже нікого не здивуєш. Цей інструмент для ворожіння все частіше з’являється на Instagram-сторінках відомих блогерів, які водночас відхрещуються від Таро як від магічної системи. Попри це Таро протягом останнього століття ще до появи Мережі стало чи найпопулярнішим засобом хоч трішки зазирнути в майбутнє.

Тому читайте деталі у таропрогнозі на місяць від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "П’ятірка жезлів"

Ця карта свідчить про суперництво, дрібні неприємності та виклики. Вона говорить про порожні суперечки, пробу сил, поступки супернику, поганий самозахист. Загалом — це той період, коли оточення намагається нав’язати вам свою думку.

"П’ятірка жезлів" показує, що триває якась боротьба і невідомо, хто вийде з неї переможцем. Можливо, вам доведеться боротися зі своїми почуттями, а, можливо, — у стосунках.

Дрібні у поведінці вашого партнера чи партнерки можуть вас дратувати та вам може здаватися, що весь світ — проти вас, проте це — лише ілюзія. Також треба замислитися, можливо, те, до чого ви так прагнете, насправді не є істиною вашою ціллю. Настав час зупинити боротьбу з собою і обрати правильні пріоритети. Почніть пошук гармонії у вашому житті.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Паж жезлів"

Ця карта розповідає про бажання піти у новому напрямку, творчий ентузіазм та перевірку своїх сил. Якщо у розкладі з’являється ця карта, то прийшов час розпочати нову справу, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, і отримати натхнення від перспектив, які відкриваються перед вами.

Проте слід бути обережними, через нові ідеї ви можете забути про рідних та близьких, яким ви раніше довіряли. Також спочатку потрібно закінчити "хвости", відпочити, а тоді вже братися за щось нове.

Карта каже і про те, що чим більше ви сил та натхнення вкладете у нову справу, тим більшого успіху ви доб’єтеся.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Трійка пентаклів"

Ця карта свідчить про професіоналізм, роботу в команді та ретельне планування. Вона розповідає про професійне зростання, отримання матеріальних благ, розумну стратегію та усвідомлення майстерності.

Вас чекає успіх, але він можливий лише як результат планування та хорошої роботи в команді. Тому варто почати довіряти однодумцям. Для успіху потрібно об’єднатися з іншими людьми. Сконцентруйтеся на своїх знаннях та навичках.

Проте не варто занадто звертати увагу на деталі, щоб не втратити основу думку. Створіть правильну атмосферу організуйте все для результату.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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