Убывающая Луна 20 августа — 2 сентября 2024 года: что стоит сделать

В период нисходящей Луны полезно сосредоточиться на внутренней очистке и освобождении от старых паттернов мышления, больше не приносящих пользы.

В период убывающей Луны, с 20 августа по 2 сентября 2024 года, энергетика склонна к замедлению и завершению процессов. Это время, когда хорошо сосредоточиться на очищении, избавлении от лишнего и подведении итогов. Вот несколько рекомендаций:

Завершение проекта: завершайте старые проекты, которые были начаты ранее. Не стоит начинать новые инициативы, но идеально завершать дела и подводить итоги. Очистка пространства и организация: во время нисходящей Луны полезно проводить генеральную уборку, освобождать пространство от старых вещей, которые больше не приносят пользы, как физически, так и эмоционально. Детоксикация и очищение организма: хорошо в это время практиковать диеты, очищение организма и детоксикационные процедуры, потому что организм легче освобождается от токсинов и излишнего. Отпускание отрицательных эмоций: это прекрасное время для медитаций и ритуалов прощания со старыми эмоциями, оскорблениями или страхами, которые тянут вас обратно. Самоанализ и подведение итогов: сфокусируйтесь на самоанализе, определении, что было успешным в предыдущие месяцы, а что следует изменить. Планируйте стратегии на будущее, но не начинайте реализовывать новые планы к новолунию. Уход за здоровьем: полезно заниматься своим здоровьем, особенно лечением хронических заболеваний или профилактическими мерами, способствующими укреплению организма. Финансовое планирование: в этот период можно пересматривать бюджет, отдавать долги или заниматься экономией, но не рекомендуется делать крупные покупки или инвестиции.

Это хорошее время для подведения риска под прошлым и подготовки к новому циклу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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