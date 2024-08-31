Убывающая Луна 20 августа — 2 сентября 2024 года: что стоит сделать

В период нисходящей Луны полезно сосредоточиться на внутренней очистке и освобождении от старых паттернов мышления, больше не приносящих пользы.
В период убывающей Луны, с 20 августа по 2 сентября 2024 года, энергетика склонна к замедлению и завершению процессов. Это время, когда хорошо сосредоточиться на очищении, избавлении от лишнего и подведении итогов. Вот несколько рекомендаций:
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Завершение проекта: завершайте старые проекты, которые были начаты ранее. Не стоит начинать новые инициативы, но идеально завершать дела и подводить итоги.
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Очистка пространства и организация: во время нисходящей Луны полезно проводить генеральную уборку, освобождать пространство от старых вещей, которые больше не приносят пользы, как физически, так и эмоционально.
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Детоксикация и очищение организма: хорошо в это время практиковать диеты, очищение организма и детоксикационные процедуры, потому что организм легче освобождается от токсинов и излишнего.
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Отпускание отрицательных эмоций: это прекрасное время для медитаций и ритуалов прощания со старыми эмоциями, оскорблениями или страхами, которые тянут вас обратно.
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Самоанализ и подведение итогов: сфокусируйтесь на самоанализе, определении, что было успешным в предыдущие месяцы, а что следует изменить. Планируйте стратегии на будущее, но не начинайте реализовывать новые планы к новолунию.
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Уход за здоровьем: полезно заниматься своим здоровьем, особенно лечением хронических заболеваний или профилактическими мерами, способствующими укреплению организма.
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Финансовое планирование: в этот период можно пересматривать бюджет, отдавать долги или заниматься экономией, но не рекомендуется делать крупные покупки или инвестиции.
Это хорошее время для подведения риска под прошлым и подготовки к новому циклу.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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