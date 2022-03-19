Весеннее равноденствие 20 марта 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Ранее в день весеннего равноденствия начинался новый год.

20 марта 2022 состоится весеннее равноденствие. У многих народов в разное время весеннее равноденствие было началом Нового года.

Этот момент служит отсчетом для важных событий в различных религиях, в частности, в иудаизме (Песах), христианстве (вычисление даты Пасхи), ислам (Навруз) и т.д.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака для весеннего равноденствия 20 марта 2022 ниже:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Познание самого себя – опасное занятие. Вы можете стать очень "домашними", однако, маскируясь под культурными, вы до сих пор можете познать самого себя. Однако сейчас в эти сложные времена стоит задуматься о том, что вы запрещаете самому себе.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

"Кто вы?", – сейчас самое время спросить это у себя. Мы склонны отвечать на этот вопрос через призму мнений, отношений и профессий. Но на самом деле знакомство с собой – это длительный и многогранный процесс. Я начинается в физическом теле и всем тем, что тело может почувствовать, попробовать, увидеть, услышать и понюхать. Поэтому сейчас следует сконцентрироваться на ощущениях.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Мы стараемся приручить то, что нас пугает. Самопознание в этом отношении мало чем отличается. Мы скрываем свою глубинную мудрость, интуицию, потребности и желания под слоем заученного "правильного" поведения. Мы отказываемся признавать то, что считаем неуместным и непомерным. Скрытые истины и желания похожи на змей в саду, их шелест едва слышен, но он привлекает внимание и настораживает.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Сейчас задумайтесь над ты, когда ваше тело хочет совершить какое-то необычное для вас движение, или вы останавливаете его? Угнетаете ли вы в зародыше, например, желание петь? Вы лучше будете есть то, что принято или то, что действительно хочет ваш организм? Вы прислушиваетесь к тихому голосу интуиции? Сейчас пора все изменить.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Бывают ли у вас потаенные мысли, похожие на змей в саду, указывающие на неприятные и темные истины? Если вам трудно найти то, что скрыто, вспомните самый свежий случай, когда вы испытывали стыд, неуверенность или потерю контактов с собой. Знание – обоюдоострый нож. С его помощью можно загнать себя в привычные рамки всеобщего. А можно начать жить осознанно и радоваться тому, что вы прекрасны.

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ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

В жизни бывают моменты, когда мы погружаемся в состояние липкой апатии. Сейчас нужно обрести покой и двигаться дальше. Расчищайте себе путь, начинайте с чистого листа, раскрывайте свой потенциал. На вашем пути есть препятствия, но у вас хватит сил, чтобы его убрать.

ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Отпускайте то, что вам мешает. Вам нужно уяснить свои эмоции, чтобы потом отпустить их наружу. В то же время шаманские и целительские практики, напротив, предлагают отпускать эмоции без осознания или участия разума. Какой вариант подходит именно вам – попробуйте проверить это самостоятельно.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Во время войны наши эмоции похожи на камень, который бросили в воду. Именно там берет начало ваш процесс исцеления. Даже незначительные изменения важны, ведь каждое из них усиливает эффект следующей. Наступает время перемен и вы можете исцелить себя самостоятельно.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Настоящие перемены в человеке всегда происходят внутри. Когда в жизни нет гармонии, вряд ли ваши действия идут от сердца. Иногда вы теряетесь в собственных мыслях, что вообще забываете о том, что у вас есть сердце. Это нужно исправлять.

ТСН.ua

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Найдите удобное место и сядьте. Сделайте несколько глубоких вдохов. Каждый последующий вдох должен быть гораздо глубже предыдущего. Теперь представьте, что каждый вдох – это пучок света, попадающего в ваше тело. Постепенно накапливаясь, они наполняют сердце сиянием. Позвольте свету уходить за пределы вашего тела.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Каждый из нас – камень, который бросили в «пруд» семьи, друзей, общественности и мира. Несмотря на то, что вы делаете в этом мире каждый день, спросите себя, каковы цели вашей души в этом мире, какую энергию вы хотите излучать, двигаясь жизнью?

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Совершайте добрые поступки там, где вы есть. Если собрать все эти мелочи вместе, то они изменят мир.

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