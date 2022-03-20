Ресурсы закончились: боевики "ДНР" начали мобилизацию дедов

В русской армии закончились ресурсы.

На временно оккупированной территории Донецкой области кураторы "ДНР" объявили очередную волну мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст мобилизованных подняли до 65 лет.

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Об этом 20 марта сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Подобное ожидается и на временно оккупированной территории Луганской области, учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Довжанск ежедневно прибывают грузовики заполненные телами российских солдат.

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