Армия РФ может начать наступление на новом направлении — ISW

За последние дни российские оккупанты предприняли несколько незначительных попыток наступления на юге Бахмута. В то же время, украинские войска провели контратаки на юго-западной и северо-западной окраинах города.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

По сообщению украинского Генштаба, наступательный потенциал российских войск в районе Бахмута снижается. Уменьшается и количество боевых столкновений в самом городе в последние дни. То же сообщали и в британской разведке. Однако российские войска концентрируются на других направлениях.

По данным ISW, российские войска наращивают темпы своих наступательных операций в районе Авдеевки с целью окружения населенного пункта.

"Не исключено, что российские войска делают это путем своих операций в районе Бахмута и наступившего в районе остановившегося Угледара", — уточнили в Институте изучения войны.

В качестве примера приводят ситуацию с личным составом 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ, которую ранее перебросили под Угледар, а сейчас часть – ближе к Авдеевке.

Российские силы, вероятно, взимают больше боевой силы в район Авдеевки, что может позволить им увеличить темпы наступления, хотя 22 марта не было подтвержденных российских наступлений в этом районе.

Ранее заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что враг переориентирует направления для нанесения ракетных ударов по Украине. Энергетическая инфраструктура остается под прицелом. В то же время, главной целью становятся военные объекты, а также концентрация войск ВСУ и логистика.

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