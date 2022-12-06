Беларусь использует мигрантов для разведки уязвимых участков на границе с Украиной – Центр нацсопротивления

Белорусские пограничники намеренно направляют беженцев из Ирана и Пакистана к украинским границам для разведки уязвимых участков.

Об этом сообщает "Центр национального сопротивления".

"Таким образом, белорусы проверяют уязвимые и недостаточно защищенные участки границы с Украиной, которые могут использоваться для прохода вражеских ДРГ. Аналогичную тактику враг применяет на границе с Латвией", — говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что на северной границе принимаются меры обеспечения защиты границы.

"Сохраняют бдительность и члены белорусского подполья, которые помогают вести наблюдение за передвижением вражеских войск", — сообщает ЦНС.

Мигранты на белорусско-украинской границе

В конце ноября в Житомирской области задержали нелегалов из Пакистана и Бангладеш. Белорусские пограничники помогали мигрантам добраться до границы с Украиной.

Задержанные мужчины рассказали, что по территории Беларуси их до границы с Украиной на автомобиле довезли лица в военной форме, они предполагают, что это были представители пограничной службы Беларуси. Далее мигрантам указали, в каком направлении они должны идти.

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