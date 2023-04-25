"Безупречная ярмарка лицемерия": Подоляк прокомментировал председательство России в Совбезе ООН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "лицемерием и унижением демократии" председательство России в Совбезе ООН и оправдывание войны в Украине главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом советник главы ОП написал в Twitter.

"Безупречная ярмарка лицемерия. Лавров председательствует в СБ ООН, оправдывая войну, массовые убийства, тотальные разрушения… "международным правом". То есть РФ демонстративно унижает демократию, свободу, конвенции. И? Интересно? Нравится быть униженными? Россия должна быть признана спонсором терроризма и быть изгнана отовсюду…", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, Сергей Лавров сделал очередное циничное заявление о "нацистском режиме Киева" и "госперевороте" в 2014 году.

В Совбезе ООН для делегации Лаврова применили правило времен холодной войны.

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