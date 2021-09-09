Категория
Война на Востоке
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Боевики из запрещенных минометов обстреляли оперативников СБУ

Дата публикации
Просмотры
318
Боевики из запрещенных минометов обстреляли оперативников СБУ

СБУ

Сотрудники СБУ собирали доказательства по факту вчерашнего обстрела украинских позиций.

Возле линии столкновения в Луганской оперативники СБУ попали под обстрел боевиков. Сотрудников спецслужбы "накрыли огнем" во время работы в Трехизбенке.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Боевики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались в живых.

Сотрудники СБУ собирали доказательства в уголовном производстве по факту вчерашнего обстрела украинских позиций.

"Это уже 64 производства с начала года, которое СБУ открыла по факту обстрелов только в Луганской области", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что оккупанты вечером 8 сентября обстреляли район тубдиспансера в селе Трехизбенка на Луганщине. Они использовали запрещенное Минскими соглашениями крупнокалиберное вооружение. Ранения получили шесть украинских военнослужащих.

Также в результате вражеских обстрелов были повреждены жилые многоэтажные и частные дома жителей Трехизбенки.

Новости с фронта: штаб ООС сообщает о 9 раненых военных

Новости с фронта: штаб ООС сообщает о 9 раненых военных

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация