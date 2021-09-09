Боевики из запрещенных минометов обстреляли оперативников СБУ

Сотрудники СБУ собирали доказательства по факту вчерашнего обстрела украинских позиций.

Возле линии столкновения в Луганской оперативники СБУ попали под обстрел боевиков. Сотрудников спецслужбы "накрыли огнем" во время работы в Трехизбенке.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Боевики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались в живых.

Сотрудники СБУ собирали доказательства в уголовном производстве по факту вчерашнего обстрела украинских позиций.

"Это уже 64 производства с начала года, которое СБУ открыла по факту обстрелов только в Луганской области", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что оккупанты вечером 8 сентября обстреляли район тубдиспансера в селе Трехизбенка на Луганщине. Они использовали запрещенное Минскими соглашениями крупнокалиберное вооружение. Ранения получили шесть украинских военнослужащих.

Также в результате вражеских обстрелов были повреждены жилые многоэтажные и частные дома жителей Трехизбенки.

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