Бойовики із заборонених мінометів обстріляли оперативників СБУ

Працівники СБУ збирали докази за фактом вчорашнього обстрілу українських позицій.
Біля лінії зіткнення на Луганщині оперативники СБУ потрапили під обстріл бойовиків. Співробітників спецслужби "накрили вогнем" під час роботи в Трьохізбенці.
Про це інформує пресслужба СБУ.
Бойовики стріляли із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів. Усі члени оперативно-слідчої групи СБУ залишилися в живих.
Працівники СБУ збирали докази у кримінальному провадженні за фактом вчорашнього обстрілу українських позицій.
"Це вже 64 провадження з початку року, яке СБУ відкрила за фактом обстрілів лише у Луганській області", — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, що окупанти ввечері 8 вересня обстріляли район тубдиспансеру в селі Трьохізбенка на Луганщині. Вони використовували заборонене Мінськими угодами великокаліберне озброєння. Поранень зазнали шестеро українських військовослужбовців.
Також внаслідок ворожих обстрілів були пошкоджені житлові багатоповерхові та приватні будинки мешканців Трьохізбенки.