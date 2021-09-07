Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Бойца эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

Сегодня, 7 сентября, боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим тишины. Оккупанты обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщает пресс-служба этого ОТУ.

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В результате вражеского огня один военнослужащий был ранен. После оказания первой медицинской помощи бойца эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

"Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения ООС по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России", — говорится в сообщении ОТУ "Восток".

Ранее боевики сбросили на гражданских в Зайцево напечатанные на 3D-принтере мины, нашпигованные тротилом и подшипниками.

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