Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Бійця евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я – задовільний.
Сьогодні, 7 вересня, бойовики на Донбасі в черговий раз порушили режим тиші. Окупанти обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Про це інформує пресслужба цього ОТУ.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець був поранений. Після надання першої медичної допомоги бійця евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я – задовільний.
"Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення ООС з відсічі і стримування збройної агресії Росії", — йдеться в повідомленні ОТУ "Схід".
Раніше бойовики скинули на цивільних у Зайцевому надруковані на 3D-принтері міни, нашпиговані тротилом і підшипниками.