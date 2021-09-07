Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Бійця евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я – задовільний.

Сьогодні, 7 вересня, бойовики на Донбасі в черговий раз порушили режим тиші. Окупанти обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це інформує пресслужба цього ОТУ.

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В результаті ворожого вогню один військовослужбовець був поранений. Після надання першої медичної допомоги бійця евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я – задовільний.

"Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення ООС з відсічі і стримування збройної агресії Росії", — йдеться в повідомленні ОТУ "Схід".

Раніше бойовики скинули на цивільних у Зайцевому надруковані на 3D-принтері міни, нашпиговані тротилом і підшипниками.

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