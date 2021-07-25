Боевики во время обстрела ранили украинского военного

Боевики во время обстрела ранили украинского военного

Раненого доставили в больницу.

В состоянии средней тяжести находится украинский военный, которые получил ранения сегодня, 25 июля, на Донбассе во время обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает оперативно-тактические группировки "Север".

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов", — говорится в сообщении.

Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили его в лечебное учреждение.

Отмечается, что о действиях боевиков сообщено представителям ОБСЕ за украинской стороны Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Напомним, что российские наемники на Донбассе 23 июля обстреляли из минометов населенный пункт Опытное.

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