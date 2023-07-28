Что происходит на фронте: самое главное из сводки Генштаба

За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушений и повреждений получила портовая инфраструктура на юге Украины и жилые дома. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Изюмского Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Кисловка и Новоосиново Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды и нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестово, Торское, Верхнекаменное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах западнее и южнее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии силы обороны освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

В районах Ровно и Макаровки Донецкой области противник предпринял неудачную попытку восстановления утраченного положения. Обстрелял населенные пункты Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Новоберислава Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье и Каменское Запорожской области. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Российские оккупационные войска продолжают бросать в бой только мобилизованные военнослужащие без предварительной боевой подготовки. Так, в населенном пункте Рогово Луганской области в тренировочный лагерь одного из подразделений российских оккупационных войск с территории РФ прибыло около 110 мобилизованных военнослужащих. Когда им было выдано экипировку и оружие, российское командование проинформировало вновь прибывший личный состав, что их включат в состав штурмовых подразделений и уже в ближайшее время отправят в район выполнения боевых задач на линии столкновения.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 8 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 5 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 состав горюче-смазочных материалов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.