Дмитрий Дикусар едва не погиб во время обстрела баллистическими ракетами

Хореограф написал, что чудом остался в живых.

Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который ранее вступил в ряды Вооруженных сил Украины, попал под обстрел баллистическими ракетами.

Как написал в своем Instagram хореограф, в тот день он мог погибнуть. Дикусар вместе с другими солдатами чудом остался в живых.

"Мы пережили авиаудар баллистическими ракетами. Благодаря Богу, профессионализму наших командиров и слаженной работе каждого солдата почти всем удалось выбраться из этого ада и быстро передислоцироваться", — написал танцовщик.

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Также хореограф отметил, что эта ситуация не сломила его дух. Напротив, Дикусару хочется как можно быстрее победить российских оккупантов.

"Если у этих выб***ков было желание уничтожить или напугать нас, они сильно ошиблись! Единственное, чего они добились, готовых брать в плен этих (мы не знали, ехали на учебу) стало гораздо меньше... Слава ВСУ! Слава нации!" – написал Дикусар.

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