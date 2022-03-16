Дмитро Дікусар ледь не загинув під час обстрілу балістичними ракетами

Хореограф написав, що дивом залишився живим.

Відомий український хореограф Дмитро Дікусар, який раніше вступив до лав Збройних сил України, попав під обстріл балістичними ракетами.

Як написав у своєму Instagram хореограф, того дня він міг загинути. Дікусар разом з іншими солдатами дивом залишився живим.

"Ми пережили авіаудар балістичними ракетами. Завдяки Богу, професіоналізму наших командирів та злагодженій роботі кожного солдата, майже всім вдалося вибратися з цього пекла та швидко передислокуватися", - написав танцівник.

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Також хореограф зазначив, що ця ситуація не зламало його дух. Навпаки, Дікусару хочеться якнайшвидше перемогти російських окупантів.

"Якщо у цих виб***ків було бажання знищити або налякати нас, вони сильно помилилися! Єдине, чого вони досягли, готових брати в полон цих (ми не знали, їхали на навчання) стало значно менше... Слава ЗСУ! Слава нації!" - написав Дікусар.

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