Днепропетровщину снова атаковали дроны: все беспилотники удалось сбить

Также оккупанты накрыли область из тяжелой артиллерии.

Армия России в ночь на 30 декабря атаковала дронами-камикадзе Shahed-136 и тяжелой артиллерией Днепропетровщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Вторую ночь подряд наши защитники неба отменяли все пять вражеских Shahed, которые были над областью. Сбили курсирующие боеприпасы в трех районах", — подчеркнул глава региона.

Также оккупационные войска атаковали Никопольский район по тяжелой артиллерии. Под ударом оказалась Марганецкая община, куда прилетели около 30 российских снарядов. По словам главы ОВА, обошлось без погибших и раненых.

К слову, накануне россияне также атаковали Днепропетровщину дронами. Все пять беспилотников удалось сбить.

Напомним, также ночью враг атаковал Киев дронами. В результате атаки беспилотниками Shahed разрушено админздание в Голосеевском районе. Силы ПВО сбили все 5 беспилотников.

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